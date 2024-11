Presidente mostra confiança em acerto com lateral Wendell: 'Interesse em vir para o São Paulo'

Com contrato até o meio do ano no Porto, o lateral-esquerdo Wendell poderá assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro e o São Paulo surge como forte candidato a ser o destino. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o presidente Julio Casares revelou que já conversou com o jogador e sentiu vontade do atleta em defender o clube.

Com a venda de Welington para o Southampton, da Inglaterra - vai após o Brasileirão - e a falta de adaptação do norte-irlandês Jamal Lewis, o clube vasculha o mercado em busca de nova opção e, após recusar Marcelo, Wendell virou a bola da vez.

"O Wendell eu sempre gostei, toda a nossa comissão gosta, nossa diretoria. Eu o conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com nosso goleiro Rafael também, são amigos. Eu senti que ali, se vier para o Brasil, tem muito interesse em vir para o São Paulo", afirmou Casares.

O presidente são-paulino adotou o mesmo modelo de negociação realizado com o meia-atacante Lucas Moura para tentar convencer Wendell a retornar ao Brasil. Depois de manifestar interesse em permanecer na Europa, o jogador já está mudando de ideia, o que anima o clube do MorumBis.

Mas Casares pede cautela. "Agora é aquela coisa, o futebol é dinâmico. De repente, se ele tiver alguma proposta de outro centro da Europa, para continuar por lá, vai pesar bastante na decisão", admitiu o presidente. "Nós estamos conversando, a conversa não chegou em um ponto maduro de proposta, mas estamos conversando no sentido de ele falar com a família, mesmo processo que ocorreu com o Lucas", revelou.

O jogador viria para solucionar o problema do setor, há tempos sem um titular absoluto. "Nós acreditamos muito no potencial do Wendell. Mas futebol e negócios no futebol é só definido quando tiver tudo apalavrado e assinado", finalizou.

Enquanto os reforços estão apenas no planejamento, o técnico Luis Zubeldía vai armando a equipe para importante visita ao Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 16h30, que pode deixar a vaga à pré-Libertadores encaminhada. Além do triunfo, o time teria de torcer por empates de Cruzeiro e Bahia na rodada, diante dos arquirrivais Corinthians e Palmeiras, respectivamente.