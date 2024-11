Itália derruba Polônia de Iga Swiatek e buscará 5º título da Billie Jean King Cup

A primeira finalista da Billie Jean King Cup é a tetracampeã Itália, que desbancou a Polônia de Iga Swiatek com vitória por 2 a 1, em Málaga, na Espanha, nesta segunda-feira. A definição veio no jogo de duplas após Lucia Bronzetti colocar as italianas em vantagem e a número 2 do mundo empatar a série.

A disputa de duplas tinha tudo para ir ao terceiro set, mas Sara Errani e Jasmine Paolini buscaram incrível virada no segundo set, quando perdiam por 5 a 1 e fizeram seis pontos seguidos para fechar a semifinal com duplo 7/5.

A definição da primeira finalista começou com um resultado surpreendente. Mesmo 40 posições acima (78ª a 38ª), a italiana Lucia Bronzetti superou Magda Linette com sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), após 1h49 de jogo, o que deixou Swiatek pressionada.

A ex-número 1 do mundo teve de lutar bastante para buscar a virada diante de Jasmine Paolini, quarta do mundo, em batalha de 2h38. A italiana saiu em vantagem com 6/3 na primeira parcial. Mas Swiatek não se abalou e mostrou forças para empatar a série, com duplo 6/4, levando a definição para as duplas.

Swiatek - substituiu Magdalena Frech - e Paolini voltaram à quadra para a partida decisiva, ao lado de Katarzynba Kawa e Sara Errani, respectivamente. E prometiam um embate gigante, com a Polônia de olho na inédita final contra a tetracampeã Itália sonhando em disputar o quinto troféu.

As italianas começaram melhor e fecharam o primeiro set por 7 a 5 depois de salvaram três set points com 4 a 5. Com sofrimento, confirmaram o saque, quebraram a seguir e fecharam na primeira oportunidade.

As poloneses abriram a segunda parcial com susto, já que saíram com quebra no segundo set. Mas devolveram em dose tripla para abrirem logo 5 a 1. Paolini e Errani não se entregaram na parcial, contudo, e buscaram uma reação gigante, emplacando seis pontos seguidos e fechando com novo 7 a 5.

O ponto decisivo veio com bola para fora de Swiatek e muita vibração das italianas. Errani se jogou ao chão, enquanto Paolini celebrava com toda a equipe na beirada da quadra. As rivais da decisão saem do confronto entre Grã-Bretanha e Eslováquia nesta terça-feira.