Brasil quer ganhar do Uruguai para mostrar que não merece ser abandonado pelo torcedor

A seleção brasileira vai a campo pelas Eliminatórias da Copa de 2026, às 21h45 desta terça-feira, mais uma vez sob olhares de desconfiança. Embora tenha apresentado qualidades no duelo com a Venezuela, ter saído de campo com o empate por 1 a 1 no placar final tirou um pouco da tranquilidade alcançada após as vitórias sobre Chile e Peru na Data Fifa anterior. Agora, o adversário é o Uruguai, em jogo da 12ª rodada que será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Jogar na capital baiana é motivo de otimismo para os brasileiros frente ao fato de a seleção nacional nunca ter perdido jogando na cidade. Em 21 partidas, foram 15 vitórias e seis empates. O último jogo foi uma igualdade sem gols com a Venezuela, pela Copa América de 2019.

O embate desta terça é uma grande oportunidade para o Brasil, quarto colocado, com 17 pontos, tentar assumir a vice-liderança. À sua frente, estão o próprio Uruguai, em segundo, e Colômbia, ambos com 19. Se vencer na Bahia, o time do técnico Dorival Júnior ultrapassa os uruguaios e garante ao menos a terceira posição. Para ser vice, precisa também que os colombianos pelo menos empatem com o Equador - quinto colocado, com 16.

Por outro lado, caso não vença, a equipe nacional pode encerrar 2024 na sexta colocação das Eliminatórias, uma vez que pode ser superada pelos equatorianos e pelo Paraguai, atual dono da sexta posição, com 16 pontos.

A preocupação com as oscilações está presente na comissão técnica e no grupo de jogadores, conforme afirmado pelo zagueiro Marquinhos, liderança da seleção. Em coletiva, ele pediu um voto de confiança aos torcedores.

"O pedido é que não abandonem a Seleção, não deixem de lado", afirmou. "Às vezes, o resultado não vem, é difícil, são momentos de oscilação, mas vestimos essa camisa com muita dignidade. Por mais que muitas coisas influenciam para que percam a esperança na Seleção, a gente pede que não perca nunca a paixão pela Seleção."

Contra o Uruguai, Marquinhos terá a companhia de outro líder do grupo na defesa brasileira. Depois de perder a posição, o lateral-direito Danilo volta a ser titular porque Vanderson foi suspenso na partida contra a Venezuela. Essa deve ser a única mudança efetuada por Dorival Júnior na escalação.

Já os uruguaios chegam a Salvador recuperados após um período de quatro jogos sem triunfar nas Eliminatórias. Depois de três empates e uma derrota, venceram a Colômbia por 4 a 3 na sexta-feira. O resultado positivo serviu para aplacar os ânimos de uma seleção que vinha sofrendo com polêmicas nos bastidores.

Em outubro, o técnico Marcelo Bielsa foi criticado publicamente pelo atacante Luis Suárez - que se aposentou da seleção em setembro, após empate com o Paraguai. O jogador do Inter Miami criticou a postura do treinador e disse que ele sequer cumprimentava os atletas. Cannobio, do Athletico-PR e convocado pela última vez em junho, afirmou que era desrespeitado pelo treinador.

Bielsa tem dois desfalques para escalar o Uruguai. O lateral Nahitan Nández está suspenso e deve dar lugar ao flamenguista Guillermo Varela. A outra baixa é o zagueiro Santiago Buenos, que não foi utilizado contra a Colômbia e está lesionado.

"Se Colômbia é uma equipe atleticamente forte, com sistema ofensivo de muita capacidade de criar perigo e uma organização boa para pressionar… tudo isso o Brasil faz melhor que Colômbia. Faremos o melhor possível e tentaremos o que tentamos sempre: que não tenham a bola, que nós tenhamos e que o jogo esteja no campo deles, criando insegurança e que errem na construção no próprio campo e possamos atacar", disse Bielsa sobre a partida.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X URUGUAI

BRASIL - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI - Sérgio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathí­as Olivera e Marcelo Saracchi; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre e Maximiliano Araújo; Darwin Nuñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).