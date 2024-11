Ex-goleiro Buffon se rende a Neymar: 'Deveria ter ganhado cinco Bolas de Ouro'

O lendário ex-goleiro Gianluigi Buffon se rendeu ao talento de Neymar. O ex-jogador, que lança sua autobiografia intitulada "Cair, levantar-se, cair, levantar-se", concedeu uma entrevista ao jornal Corriere della Sera, lembrando fatos marcantes da carreira. O italiano acabou questionado sobre o melhor adversário que enfrentou e foi assertivo ao falar sobre Neymar.

"Difícil escolher, joguei contra três gerações: Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano (Ronaldo), Iniesta... Escolher um? Neymar. Pelo jogador e pelo menino que é, deveria ter ganhado cinco Bolas de Ouro", disse.

Buffon também falou sobre a relação com Cristiano Ronaldo. O italiano atuou junto com o português na Juventus. "Tivemos sempre uma grande relação. Vi nele uma grande força e uma grande fragilidade, ligada à ausência do pai, à dura jornada que teve que enfrentar", afirmou Buffon.

O ex-goleiro ainda abriu o jogo sobre um tema que tem sido muito debatido recentemente: apostas e jogos de azar.

"Foi um ponto fraco. Para alguém pode ser um vício, para mim foi adrenalina. Mas nunca fiz nada ilegal. Nunca me investigaram, porque nunca apostei em futebol. Apostei somente em tênis e basquete. Agora vou duas ou três vezes por ano ao cassino, mas já não sinto necessidade."