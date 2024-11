João Palhinha rompe músculos do adutor da coxa direita e vira desfalque no Bayern na Alemanha

O Bayern de Munique perderá um de seus reforços para a temporada pelas próximas semanas. Nesta terça-feira, o clube revelou o resultado de exames médicos realizados no meia português João Palhinha que constataram o rompimento dos músculos do adutor da coxa direita.

A lesão ocorreu em treinos do jogador com a seleção portuguesa antes da rodada da Liga das Nações, contra Polônia (goleada por 5 a 1) e Croácia (empate em 1 a 1). A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) havia informado que, por causa do problema, João Palhinha sequer disputaria as partidas.

De volta à Alemanha, o jogador passou por exames que detectaram a lesão. "João Palhinha rompeu os músculos adutores (direita) enquanto treinava pela seleção portuguesa. Este foi o resultado de um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. Isto significa que o médio estará ausente do FC Bayern nas próximas", informou o Bayern.

A reabilitação será em tratamento conservador, mas o jogador só ficará à disposição do técnico Vincent Kompany em 2025. Por outro lado, o treinador contou com o retorno de Pavlovic, recuperado de fratura na clavícula.

"Boas notícias no início da semana: cerca de um mês depois de partir a clavícula no jogo do Campeonato Alemão contra o Stuttgart, Aleksandar Pavlovic conseguiu completar novamente parte do treino da equipe do Bayern na segunda-feira. O meio-campista inicialmente participou do aquecimento em campo antes de continuar o treinamento individual em um dos campos vizinhos", revelou o clube bávaro.

Líder isolado com cinco pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (26 a 21), o Bayern volta à disputa do Campeonato Alemão na sexta-feira, recebendo o Augsburg na Allianz Arena, em Munique. Ainda sem Pavlovic.