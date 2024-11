Maior exposição imersiva sobre Pelé tem barbearia original, itens históricos e coleção rara

Quase dois anos após sua morte, Pelé ganha uma homenagem especial a partir desta terça-feira, 19 de novembro, o Dia do Rei Pelé, que celebra os 55 anos do seu milésimo gol. Uma área de 2.200 metros quadrados no Shopping Eldorado, em São Paulo, relembra a história do gênio da bola numa exposição imersiva que apresenta itens históricos, uma coleção privada rara e até mesmo a barbearia original onde o ex-jogador cortou seu cabelo ao longo de seis décadas.

A exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", organizada pela Multiverso Experience, se debruça sobre a trajetória do atleta, sem enveredar pela vida familiar e episódios privados. "Nosso plano desde o início era contar a carreira futebolística do Pelé. Não falamos do Pelé cantor, do Pelé ator, nem do Pelé namorador e do Pelé pai. É uma homenagem ao Rei do Futebol", explica Marcelo Duarte, curador da exposição, em entrevista ao Estadão.

Um dos pontos fortes são as cerca de 100 peças de memorabilia do Rei. Alguns itens nunca foram expostos publicamente por pertencerem à coleção particular do empresário Antonio Bulgarelli, dono da marca Athleta, parceira de Pelé e da seleção brasileira por décadas. São peças valiosas, como as camisas que o Rei usou em suas despedidas da seleção, em 1971. Até mesmo camisas dos rivais, das seleções da Áustria e da Iugoslávia, constam na exposição. Há ainda faixas de campeão e álbum de figurinhas das seleções dos anos 60.

"Estava tudo na casa dele, não saía de lá de jeito nenhum. Está tudo sendo exibido pela primeira vez", conta Duarte, em referência ao esforço para trazer as peças. Presente na noite de lançamento, Bulgarelli não escondia a emoção por contribuir com a memória de Pelé. "O Pelé sempre foi um amigo da nossa família, da empresa fundada pelo meu pai. Ele sempre foi ótimo, como pessoa, jogador e garoto-propaganda", disse o empresário.

Ele contribuiu com cerca de 20 itens para a exposição, todas devidamente seguradas, num valor que Bulgarelli prefere não revelar. Assim como também não revela onde guarda todas as peças de sua coleção particular, por questões de segurança. "Mas não é na minha casa, não", garante, entre risos, à reportagem.

Os troféus, mesmo sendo réplicas, são outro destaque da "Homenagem". Estão todos no tamanho original, desde taças que o ex-atacante faturou com a camisa do Santos até conquistas individuais, como a Bola de Ouro que o ídolo recebeu tardiamente, poucos anos antes de morrer.

BARBEARIA ORIGINAL

Outro ponto alto é a barbearia onde Pelé cortou seu cabelo ao longo de 60 anos, sob a tesoura do famoso seu Didi, dono do estabelecimento. Trata-se de uma das melhores histórias de toda a exposição. "Nossa ideia inicial era fazer uma réplica da barbearia. Chegamos a ir para Santos para fotografar todos os detalhes para recriar exatamente igual. E, durante a sessão fotográfica, o seu Didi nos disse que estava cansado, pensando em vender tudo. O pessoal da Multiverso Experiente desceu para Santos para comprar a barbearia", revela Marcelo Duarte. "E o que temos aqui não é uma réplica da barbearia, é a própria barbearia."

Estão na exposição, portanto, as duas cadeiras frequentadas por Pelé para aparar seu cabelo. A história é atestada pelo próprio João Araújo, mais conhecido como Didi, em bate-papo com o Estadão. "Convivi com o Pelé a minha vida toda. Ele cortava comigo desde que era menino, com 15 anos, até a hora da morte", relembra o barbeiro de 85 anos, que se orgulha de ser o responsável por criar o famoso topete de Pelé.

O fã de futebol vai se divertir - e fazer muitas fotos - diante da recriação da fachada da Vila Belmiro, o tradicional estádio santista, e até os vestiários do local. O apuro detalhista da exposição pode ser confirmado também pelo cuidado com a trilha sonora que embala os diferentes ambientes.

A organização contratou um profissional para compor a música que toca no ambiente da exposição. A canção foi gravada pelo cantor Joey Mattos, ex-The Voice Brasil. "Criamos a nossa própria trilha justamente para não ter essa mistura das diferentes facetas do Pelé, como o Pelé-cantor."

DESAFIOS

Curador do Museu do Futebol e de tantas outras exposições pela cidade, Marcelo Duarte fez sua estreia nas agora frequentes exposições imersivas, aquelas nas quais o público interage com as obras, vê vídeos em 3D e "conversa" com mesas de "touch screen".

"Nas exposições imersivas, a parede não serve apenas para pendurar objetos. Aqui as paredes têm vida", diz o jornalista, conhecido também pela série de livros "O Guia dos Curiosos". "O maior desafio foi descobrir como criar uma narrativa para mexer com gente de todas as idades. O percurso é muito legal e o final foi feito para todos saírem emocionados."

SERVIÇO:

"Uma Homenagem ao Rei Pelé"

Abertura: 19 de novembro

Local: Shopping Eldorado

Endereço: Avenida Rebouças, 3970 - 2º Subsolo (Pinheiros)

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 21h

Ingressos: de R$ 40 a R$ 100 (https://feverup.com/m/258086)