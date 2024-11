Petrovic faz mais duas trocas na seleção de basquete por lesão e chama Adyel e Kevin Crescenzi

A seleção brasileira de basquete fez intensos treinos para as Eliminatórias da Americup, para enfrentar o Uruguai, na quinta-feira, e o Panamá, domingo. Mas lesões e um pedido de dispensa fizeram o técnico Alexandar Petrovic modificar cinco peças. Nesta terça-feira foi comunicado os cortes dos flamenguistas Alexey Borges e Gui Deodato, por lesão.

Antes, o treinador já tinha modificado a lista para os jogos no Manguerinho, em Belém, e cortado Rauzinho, que pediu dispensa por problemas pessoais, além dos também machucados Didi Louzada e Lucas Dias.

O armador Alexey acusou uma pubalgia, enquanto o ala foi diagnosticado com lombalgia. Adyel Borges, do São José, e Kevin Crescenzi, do Paulistano, foram convocados e se unem ao grupo já em Belém.

Petrovic já vinha trabalhando com os demais convocados desde segunda-feira em Belém. Os dois jogos podem confirmar a classificação antecipada à

Americup, agendada para agosto de 2025, na Nicarágua.

Os dois jogos ocorrem às 20 horas (de Brasília), e o treinador usará esses dias que antecedem a estreia para definir o novo quinteto titular, já que perdeu nomes que iniciariam as partidas, como Rauzinho, Gui Deodato e Lucas Dias.

Duas vitórias dão a vaga antecipada ao Brasil. Caso tropece, ainda terá chance diante dos mesmos rivais, na rodada final das eliminatórias, desta verz como visitante, em fevereiro.

Confira os 13 representantes do Brasil:

Lucas Atauri - Paulistano

Adyel Borges - São José

Elinho - Corinthians

Georginho - SESI Franca

Kevin Crescenzi - Paulistano

Reynan - Pinheiros

Zu Júnior - SESI Franca

Ruan Miranda - Flamengo

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv

João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm

Mathias Alessanco - Bétis

Nathan Mariano - SESI Franca