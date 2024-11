Hugo Souza celebra volta à Neo Química Arena e vê Corinthians pronto para 'voos mais altos'

Depois de 16 dias, o Corinthians vai reencontrar sua torcida na Neo Química Arena. E o goleiro Hugo Souza espera que a "parceria com as arquibancadas" volte a ser decisiva diante do Cruzeiro, às 11 horas desta quarta-feira, para a equipe girar a chave e trocar a meta. Ganhar significa esquecer de vez a luta contra o rebaixamento e começar a sonhar por vaga na Libertadores.

Com a parada da Data Fifa, o Corinthians teve tempo para descansar e, ao mesmo tempo, aprimorar o time para encarar uma possível escalação alternativa da equipe mineira. Por causa da final da Copa Sul-Americana, agendada para sábado, o Cruzeiro deve poupar seus titulares.

"Fizemos uma preparação bem intensa. Este período que tivemos foi bom para aproveitar para treinar para esta reta final", frisou Hugo Souza. "A expectativa é muito grande para o jogo. Vamos voltar para o nosso torcedor. Sentimos saudades por ficar tanto tempo assim sem jogar."

Os três pontos podem levar o Corinthians à nona posição a depender da rodada e ninguém admite um tropeço no lotado estádio - todos ingressos vendidos. Os mineiros são rivais diretos pela Libertadores e um triunfo reduziria a distância entre ambos para apenas dois pontos.

"Vamos buscar os três pontos para manter essa sequência que temos no Brasileiro. Isso é muito importante", disse Hugo, lembrando das quatro vitória seguidas. "Que a gente consiga alcançar o lugar mais alto possível na tabela para chegar ao objetivo de grandes competições no ano que vem", afirmou o goleiro. Se garantir na Libertadores vale vaga, também, na Copa do Brasil.

Cacá está trabalhando desde segunda-feira e pode formar a defesa com Gustavo Henrique, enquanto Matheuzinho volta de suspensão e assume a lateral-direita. Defendendo suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas, o zagueiro Félix Torres, o volante José Martínez e o atacante Romero são desfalques certos.