São Paulo vai na mira do G-4 em visita ao Red Bull Bragantino, sofredor na zona do rebaixamento

O São Paulo vai a Bragança Paulista para retomar a reta final do Brasileirão e tentar voltar ao G-4, no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive situação oposta, na 18ª posição, com 36 pontos.

Na sexta posição, o São Paulo tem 57 pontos e precisa vencer para continuar na briga pela vaga direta a Libertadores. Além disso, é preciso que Internacional não vença o Vasco, e o Flamengo perca para o Cuiabá.

A dúvida da lateral-esquerda continua para Luiz Zubeldía. Wellington chegou a treinar com bola, mas ainda se recupera de um edema na coxa esquerda.

Jamal Lewis foi alternativa para Wellington, mas não correspondeu como o esperado. O jogo, portanto, pode marcar o retorno de Patryck. O garoto ficou fora de jogo desde 18 de agosto, quando lesionou o ombro no clássico contra o Palmeiras. Michel Araújo também volta e é mais uma opção.

No ataque, Calleri também não deve aparecer, ao menos entre os titulares, após ter sentido dores musculares na região posterior da coxa esquerda na última rodada. O substituto deve ser André Silva. Foi ele que entrou nos minutos finais contra o Athletico-PR e garantiu a vitória. A situação do camisa 9, após o gol do atacante reserva, foi ponto de atenção de Zubeldía. "Hoje não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe."

Calleri tem apenas 5 gols em 27 partidas no Brasileiro. Em 2023, quando perdeu o final da temporada para passar por uma cirurgia no tornozelo direito, o atacante marcou 9 em 19 jogos pelo campeonato. "É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele", disse Zubeldía.

Outro desfalque é Arboleda, que sofreu um trauma na perna direita. Sabino é o substituto natural. Liziero, com dores no tornozelo direito, e Wellington Rato, com dores na panturrilha direita, também ficam fora. No meio, Luiz Gustavo, que saiu aos 21 minutos contra o Athletico-PR, está garantido após treinar normalmente.

O time da casa não vence desde 1º de setembro, quando bateu o Bahia por 2 a 1. Desde então, houve mudança de técnico, com a chegada de Fernando Seabra. O português tem dois empates sem gols nos dois jogos que comandou a equipe.

Para o zagueiro Pedro Henrique, a mudança fez bem ao clube. "Já mostramos evolução no primeiro jogo contra o Cuiabá, tivemos inúmeras chances de ter matado o jogo e ter ganhado o jogo contra o Atlético-GO também. Temos cinco finais, é assim que a gente trata, jogo a jogo, e temos que fazer o nosso papel. Fazendo a nossa parte, a gente vai estar perto de ficar na Série A (do Campeonato Brasileiro)."

Mesmo se vencer, o Red Bull Bragantino pode permanecer no Z-4, a depender dos resultados de Grêmio, Vitória, Athletico-PR, Fluminense e Criciúma. O clube voltou para a Série A em 2020 e se mantém na elite desde então, mas vive o drama de lutar contra o rebaixamento nesta edição.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; John John, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Patryck (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).