Atlético-MG e Botafogo duelam no Brasileirão em prelúdio da final da Libertadores

Após Data Fifa, o Botafogo tem três jogos do Campeonato Brasileiro antes da grande final da Libertadores. Para chegar com confiança máxima, quer conquistar todos os pontos possíveis neste período. Nesta quarta-feira, às 21h30, duela justamente com o Atlético-MG, o outro finalista continental, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), já que a Arena MRV foi interditada após os incidentes ocorridos na decisão da Copa do Brasil.

A final da Libertadores será realizada em 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A final continental é disputada em jogo único.

O Botafogo está há 11 jogos invicto no Brasileirão, sendo sete vitórias e quatro empates. Na última rodada, tropeçou diante do Cuiabá, ao empatar sem gols no Rio. Com isso, chegou a 68 pontos e possibilitou que o Palmeiras diminuísse a diferença, chegando a 64. O Fortaleza também aproveitou o vacilo e está em terceiro com 63.

A principal questão para Artur Jorge montar o time são os jogadores convocados. O clube montou uma operação especial para contar com eles, mas ainda são dúvidas. Casos de Luiz Henrique, Igor Jesus, Alex Telles, Savarino, Thiago Almada e Gatito Fernández. O zagueiro Bastos pediu liberação antecipada da Angola e está à disposição.

Artur Jorge já tinha demonstrado seu descontentamento com o pouco tempo para trazer os jogadores de volta. "Temos jogadores espalhados por este continente afora e com 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente isso vai ter impacto nas minhas opções para o jogo contra o Atlético-MG."

O Atlético-MG claramente focou nas copas quando viu que não conseguiria brigar por muita coisa no Brasileirão. Conseguiu ir bem e chegou às duas finais. Entretanto, já perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo e agora está pressionado para vencer a Libertadores. Já são cinco jogos sem vencer no Brasileirão, sendo dois empates e três derrotas. Assim, ocupa o décimo lugar com 42 pontos.

O técnico Gabriel Milito não contará com Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas, que estão com as seleções nacionais. Eles devem chegar ao longo de quarta-feira, mas sem condições de jogo. Guilherme Arana, que retornou antes por conta de uma lesão no tornozelo, é dúvida.

Na última partida, em que o Atlético perdeu para o Athletico-PR fora de casa, Zaracho ficou em Belo Horizonte para aprimorar a parte física e agora pode até mesmo ser titular, embora Bernard e Deyverson sejam opções.

Apesar de todo o clima de Libertadores, Milito pediu concentração máxima para reagir no torneio nacional. "Não podemos pensar na final. Sabemos o que isso significa, mas não podemos pensar. Temos um jogo muito importante pelo Brasileiro para nos recuperar, reagir e voltar a vencer. Temos muito em jogo."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

ATLÉTICO - Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Eduardo (Romero); Matheus Martins, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).