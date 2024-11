Boston joga como campeão e encerra invencibilidade de 15 jogos dos Cavaliers na NBA

O Boston Celtics mostrou nesta terça-feira que não tem 18 títulos na NBA por acaso. Com grande apresentação, o atual campeão fez 120 a 117 e acabou com a sequência de triunfos do Cleveland Cavaliers, então o último invicto da atual edição. O duelo também valeu pela Copa NBA e quis o destino que fosse no TD Garden, onde perdeu pela última vez um jogo oficial, que o time de Donovan Mitchell somasse seu primeiro revés na atual temporada.

Boston e Cleveland se enfrentaram na semifinal da Conferência Leste da temporada passada e os campeões ganharam fácil, por 4 a 1. No dia 15 de maio, fecharam a série com 113 a 98. A nova edição começou e os Cavaliers vinham enfileirando vitórias até op reencontro desta terça.

Com início arrasador, segundo quarto perfeito e incríveis 22 bolas de três pontos, o Boston dominou a partida do início ao fim e ofuscou os 35 pontos do cestinha Mitchell, que se machucou nos segundos finais - chocou-se com Jayson Tatum e deixou a quadra sangrando.

"Este foi um grande teste para nós e, infelizmente, não conseguimos a vitória", lamentou Mitchell, que fez 18 pontos apenas no quarto final, no qual os Cavaliers tentaram uma reação, sendo 14 nos últimos quatro minutos. "Foi uma medida para a gente. Você quer ver onde está (invicto), mas não dá muito peso a isso. Não há campeonato em novembro (decisões) e não seremos o mesmo time de agora em abril (nos playoffs)", seguiu o armador.

Mitchell lamentou a perda da invencibilidade, mas mostrou-se sereno com a jornada que a equipe terá. "É ótimo fazer parte da história (recorde de triunfos seguidos em uma largada da NBA pelo Cleveland). Gostaríamos de ter continuado. Mas, como eu disse, não há campeonatos em novembro", frisou.

"Você quer fazer parte da história, mas agora é coisa do passado. Acabou. E, você sabe, foi uma boa corrida", ressaltou. Foi divertido. Quando você está jogando um bom basquete e obviamente ganhando jogos, você aproveita esses momentos", completou Mitchell, que viu Tatum decidir no Boston.

Jogando bem neste início de temporada, o ala-pivô dos Celtics anotou um double-double de 33 pontos e 12 rebotes, sendo seis bolas de três. O veterano pivô Al Horford, de 38 anos, contribuiu com mais 20 pontos, sendo a cesta "decisiva" Quan do os rivais diminuíram para 118 a 115.

O Boston começou o jogo em ritmo acelerado e não demorou a abrir vantagem. Depois de um segundo quarto perfeito de 39 a 28, colocou 21 de vantagem na virada do descanso, com 79 a 58 e apenas administrou no tempo final. Mesmo encostando no fim, os Cavaliers em momento algum tiveram chances de defender a invencibilidade.

O Cleveland se mantém no topo do Leste, com 15 vitórias e uma derrota, com o Boston na cola, com 12 triunfos e três derrotas. Pela Grupo C da Copa NBA, ambos estão iguais, com uma vitória e uma derrota.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Los Angels Lakers 124 x 118 Utah Jazz

Dallas Mavericks 132 x 91 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 120 x 117 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 110 x 104 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 110 x 122 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 116 x 115 Charlotte Hornets