Imprensa internacional critica atuação do Brasil contra o Uruguai: 'Apatia futebolística'

A imprensa pelo mundo repercutiu de maneira nada positiva o empate da seleção brasileira por 1 a 1 com o Uruguai na noite de terça-feira, na Arena Fonte Nova. O duelo foi válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai abriu o marcador com Valverde já na segunda etapa. O Brasil foi buscar o empate com Gerson. A atuação da equipe de Dorival Júnior foi criticada por jornais internacionais.

"Brasil voltou a ter apatia futebolística e empatou em 1 a 1 com o Uruguai. A verde e amarela ofereceu muito pouco jogando em casa e acumulou o segundo empate consecutivo nas Eliminatórias", criticou o tradicional jornal Olé, da Argentina.

O diário Sport, da Espanha, destacou o desempenho de Raphinha na partida, mas afirmou que a atuação do atleta do Barcelona "não foi suficiente para um Brasil que ficou preso contra o Uruguai". O Sport também disse que a seleção brasileira "somou um pobre empate", em um "clássico com muito pouco futebol".

O jornal As, também da Espanha, foi outro veículo que elogiou a atuação de Raphinha, mas fez críticas ao rendimento ofensivo da equipe de Dorival Júnior. "Raphinha mais uma vez foi o arquiteto da maioria das situações de perigo da Canarinha. O jogador do Barcelona, que atravessa um momento muito bom, mais uma vez carregou a equipe nas costas. Faltou algo a mais no ataque ao Brasil naqueles momentos em que deixou uma boa imagem, com Vinicius deixando a ponta e tentando aparecer por dentro, mas sem muito sucesso", analisou o periódico.

Com o empate diante dos uruguaios na Arena Fonte Nova, o Brasil caiu para a quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos, atrás de Argentina (25), Uruguai (20), Equador e Colômbia (ambos com 19).