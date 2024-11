Vitória ganha do Criciúma fora de casa e se aproxima de manutenção na Série A em 2025

O Vitória venceu o Criciúma na tarde desta quarta-feira, no estádio Heriberto Hulse, pelo placar de 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e deu um passo importante para seguir na elite do futebol nacional. O único gol da tarde foi marcado pelo atacante Janderson, que saiu do banco de reservas para definir o resultado do jogo, que movimentou a briga contra a zona do rebaixamento.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 41 pontos e subiu para a 12ª posição, abrindo vantagem para o Z-4. O Criciúma estacionou nos 37 e ficou na 16ª colocação, como porteiro da degola, que tem Atlético-GO, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Juventude. Os catarinenses não vencem há cinco partidas.

O Criciúma contou com o apoio da torcida para pressionar o Vitória no início do jogo. Bolasie aproveitou espaço na esquerda e escapou com velocidade em vários momentos, em busca de oportunidades ofensivas.

O jogo começou a mudar a partir dos 25 minutos, quando Carlos Eduardo aproveitou erro de Claudinho e foi derrubado na frente do goleiro Gustavo. O defensor foi expulso após participação do VAR e confirmação da falta por parte do árbitro. Na cobrança, o lateral-esquerdo Lucas Esteves acertou a trave. Os times se respeitaram no primeiro tempo e o jogo foi bastante truncado na etapa inicial.

No segundo tempo, o Criciúma voltou melhor. O time chegou com Bolasie e Allano, mas não conseguiu furar o sistema defensivo do Vitória, que respondeu com Wagner Leonardo em tentativa de cabeça. Aos nove minutos, Willian Oliveira aproveitou jogada aérea para subir mais que o sistema defensivo dos catarinenses, mas mandou para fora.

Aproveitando a vantagem numérica, o Vitória assustou com Ricardo Ryller e Lucas Esteves, mas balançou as redes com Janderson. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio de Matheuzinho, o centroavante subiu sem marcação para cumprimentar Gustavo e colocar os baianos na frente.

O Vitória ainda chegou com Alerrandro e Matheuzinho, mas não ampliou o placar. Aos 39 minutos, Marcelo Hermes cruzou e Rodrigo apareceu na área para finalizar, mas a bola passou ao lado do goleiro Lucas Arcanjo. O jogo teve emoção até o final e aos 42 minutos, Janderson fez uma linda jogada e rolou para Alerrandro, que parou na grande defesa de Gustavo.

O Vitória volta a campo no próximo sábado (23), para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo válido pela 35ª rodada. O Criciúma encara o Fluminense, na terça-feira (26), às 19h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 VITÓRIA

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Ronald (Jhonata Robert), Newton, Fellipe Mateus (Arthur Caíke) e Matheusinho (Alano); Felipe Vizeu (Dudu) e Bolasie (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira (Léo Naldi) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Janderson), Carlos Eduardo (Zé Hugo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Janderson, aos 22 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Bolasie (CRI); Willian Oliveira, Willean Lepo e Wagner Leonardo (VIT)

CARTÃO VERMELHO - Claudinho (CRI)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

RENDA - R$ 463.040,00

PÚBLICO - 12.123 torcedores

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)