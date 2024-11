Vasco volta a São Januário para frear embalo do Inter e buscar reabilitação no Brasileirão

Depois de duas derrotas fora de casa, o Vasco volta a São Januário, no Rio, na tentativa de se recuperar no torneio e seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Nesta quinta-feira, às 20h, o time carioca recebe o Internacional pela 34ª rodada. Os gaúchos estão invictos há 14 jogos e ainda não desistiram do título.

Nos últimos dois jogos, o Vasco perdeu para Botafogo e Fortaleza, ambos por 3 a 0, como visitante. Com 43 pontos, a equipe aparece na zona intermediária da tabela, mas como o G-7 pode virar até G-9, tem boas chances de se classificar à Libertadores, competição que não disputa desde 2018.

O que motiva o time são os recentes resultados como mandante. Está há três jogos invicto: empatou com o Juventude por 1 a 1, venceu o Cuiabá por 1 a 0 e o Bahia por 3 a 2. Nos últimos 12 jogos, teve apenas uma derrota.

O técnico Rafael Paiva terá o retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão por expulsão. É um problema recorrente dele na temporada, que o impede de ter maior sequência, apesar de ser melhor tecnicamente. Ele deve ser titular junto com Léo e, com isso, Maicon fica como opção.

Nas pontas, Emerson Rodríguez e Puma Rodríguez não têm vagas garantidas e Leandrinho e Maxime Domingues aparecem como opções. Philippe Coutinho é cotado para ser titular no meio-campo. Ainda no setor criativo, Paulinho pode ser relacionado após grave lesão no joelho e Payet retorna após dores na coxa.

Paiva não escondeu a insatisfação com as duas derrotas e indicou mudanças. "A gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente buscar os pontos. A gente precisa voltar a pontuar. Dois jogos a gente já fica muito incomodado", admitiu.

O Internacional não sabe o que é perder no Brasileirão há 14 jogos, sendo dez vitórias e quatro empates. Além disso, vem de dois triunfos seguidos diante de Fluminense e Criciúma, ambos por 2 a 0. Como visitante, são três vitórias e três empates nos últimos seis jogos. Com isso, tem 59 pontos e, apesar de ter iniciado com nove a menos do que o líder Botafogo, ainda não desistiu da taça.

O técnico Roger Machado terá o desfalque do volante Thiago Maia para montar a escalação. Com dores musculares, ele deve ser substituído por Bruno Henrique. Bruno Tabata também perdeu alguns treinos pelo mesmo motivo e retornou, mas Gabriel Carvalho é opção.

Fernando também está à disposição após lesão na panturrilha, mas deve voltar aos poucos, com Rômulo seguindo como titular. Bruno Gomes e Bernabei são desfalques nas laterais por suspensão e serão substituídos por Braian Aguirre e Renê. A boa notícia são os retornos dos convocados, que se apresentaram direto no Rio de Janeiro: Rochet, Valencia, Borré, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Luis Otávio.

O próprio Roger Machado mantém o discurso de esperança em relação ao título. "Impossível não dar uma secadinha. A matemática está aí. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é abrir o celular e olhar a tabela. Sabemos que é difícil, mas precisamos nos manter na briga e a chama acesa. Está lá no fim da rampa, mas não fechou a porta. Isso mantém a crença", declarou.

FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Maxime Domingues (Puma), Vegetti e Emerson Rodríguez (Leandrinho). Técnico: Rafael Paiva.

INTERNACIONAL - Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).