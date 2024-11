Warriors têm 1º quarto perfeito, arrasam o Atlanta e lideram no Oeste; Cleveland se reabilita

O Golden State Warriors sofreu bastante nas duas últimas temporadas, amargando série de derrotas e sempre distante dos melhores. A história é bem diferente na atual edição da NBA, na qual vem mostrando a força de seu conjunto e figura na liderança da Conferência Oeste. Nesta quarta-feira, com 1º quarto perfeito e 12 marcadores no jogo, arrasou o Atlanta Hawks com 120 a 97 no Chase Center.

A 11ª vitória em 14 aparições demorou somente 12 minutos para ser construída. Em início de jogo espetacular e aproveitando muito bem os 11 turnovers dos Hawks, o Golden State abriu vantagem que seria decisiva por toda a partida ao fechar com 41 a 22. Somente no 1º quarto, nove jogadores diferentes fizeram pontos. No fim, foram 12 anotadores.

Andrew Wiggins, que sofreu muito com os problemas pessoais na temporada passada, sendo preservado de diversos jogos por Steve Kerr, terminou como cestinha dos Warriors, com 27 pontos. O astro Stephen Curry veio a seguir, com 23 e oito assistências. Com o enorme domínio, o treinador rodou bastante o elenco, usando até o brasileiro Gui Santos.

A noite só não terminou de maneira perfeita pelas notícias ruins. O ala Brandin Podziemzki levou forte golpe no rosto e deixou a quadra mais cedo. Ele vinha de fratura no nariz e passará por exames.

Fora dos últimos dois jogos após sentir dores no joelho, o armador recém-chegado De'Anthony Melton, opção interessante após as saídas de Chris Paul e Klay Thompson, teve confirmada a ruptura do ligamento. Passará por cirurgia e está fora da temporada.

"É, obviamente, uma notícia terrível. Me sinto muito mal por De'Anthony, ele é um ajuste perfeito para nós e estávamos muito animados em tê-lo. Ele claramente seria nosso titular ao lado de Steph", lamentou Kerr. "A boa notícia é que ele é um cara jovem e a cirurgia é bem rotineira ultimamente, então deve conseguir voltar e retomar sua carreira muito bem, mas me sinto péssimo por ele e por nós também."

O treinador viu os Warriors irem ao descanso com imponentes 67 a 42 e optou para aproveitar todo o elenco. Mesmo vendo os rivais descontarem 10 pontos no terceiro período, jamais a vitória esteve ameaçada. Outro reforço de peso para a temporada, Buddy Hield contribuiu com 11 pontos, enquanto o jovem Trayce Jackson terminou com um double-double de 14 pontos e 11 rebotes.

"Felizmente, temos um time profundo e os caras estarão prontos para seguir em frente", disse Kerr, garantindo que o time agora vai jogar por Melton. Já o Hawks voltará para casa após quatro jogos longe, para buscar a reabilitação. E precisará de uma melhora de seu armador, Trae Young, autor de apenas 12 pontos em San Francisco.

REABILITAÇÃO COM AUTORIDADE

Líderes da Conferência Leste, os Cavaliers mostraram que o fim da invencibilidade após 15 triunfos seguidos não abalou o time. E a recuperação veio em alto estilo no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, com triunfo por 128 a 100 diante do desfalcado New Orleans Pelicans.

Com recorde de pontos na carreira, Ty Jerome comandou os Cavaliers. Foram 29 no jogo, sendo 27 apenas no primeiro tempo. Substituindo o machucado Darius Garland, o ala anotou sete cestas de três antes do intervalo para definir a 16ª vitória em início histórico de NBA para a franquia.

Com escalação alternativa um dia após perder do Boston Celtics, o Cleveland ainda contou com 20 pontos de Georges Niang e um double-double do novato Jaylon Tyson, escolha do draft, que fez 16 e ainda pegou 11 rebotes. Estrela da equipe na temporada, Donovan Mitchell teve noite discreta, com apenas 10 pontos nos 20 minutos em que jogou.

Confira os resultados da noite de quarta-feira:

Milwaukee Bucks 122 x 106 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 128 x 100 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 130 x 113 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 109 x 99 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 117 x 111 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 122 x 138 New York Knicks

Golden State Warriors 120 x 97 Atlanta Hawks

Los Angels Clippers 104 x 93 Orlando Magic