Renato Gaúcho diz que Grêmio não é mal treinado, descarta queda e ganha respaldo da diretoria

A busca pelo empate com o Juventude, por 2 a 2, apenas nos acréscimos, na Arena lotada Arena Grêmio, e a consequente na 13ª colocação do Brasileirão, sob ameaça de rebaixamento, não abala o técnico Renato Gaúcho. Mais uma vez pressionado, o comandante mostrou-se um tanto irônico em uma coletiva após novo tropeço, garantindo que o time não é mal treinado e que nem pensa em rebaixamento. Apesar do resultado ruim, o técnico ganhou respaldo da diretoria.

Sempre citando que a ausência de jogos na Arena por causa da tragédia das enchentes em Porto Alegre foram a "culpada" pela campanha ruim, Renato Gaúcho parece esgotar suas "desculpas" para justificar tropeços, já que há algum tempo o time voltou para casa e não engrena.

"O Grêmio não está mal treinado", garantiu, incomodado com as cobranças. "Nós tínhamos três jogadores com as seleções, jogadores voltando de lesão, jogadores suspensos e em três, quatro dias, querem que o treinador mude o esquema e que dê tudo certo dentro do jogo", se defendeu após a igualdade.

"Grêmio está pagando a conta por causa da enchente. Poderíamos não estar brigando pelo título mesmo se tivesse jogado todos os jogos na Arena. Mas, com certeza absoluta, o Grêmio não estaria nessa situação", frisou, descartando luta contra a queda. "A gente está devendo sim, mas esse pensamento quanto ao rebaixamento nunca passou pela minha cabeça."

Sobre a falta de resultados, disse que o psicológico do time está atrapalhando. Por vezes diante do Juventude ele apareceu brigando com o time. Foram várias broncas em Pavón, por exemplo. "Infelizmente, nesses momentos a parte psicológica faz a diferença. Em todo jogo, o Grêmio entra em campo pressionado, na Arena ou fora. Muitas vezes o jogador quer arriscar uma jogada, mas falta confiança", explicou.

Presente na coletiva, o vice-presidente de futebol Antônio Brum saiu em defesa do comandante. "A gente acha que o Renato é o cara certo para fazer os pontos necessários para tirar o Grêmio dessa situação, por isso continuamos com ele", explicou, em uma mea-culpa. "Todos nós que estamos aqui no dia a dia somos culpados pelo Grêmio estar nessa situação. E o torcedor tem que cobrar, é um direito dele."

Brum admitiu, contudo, que esperava mais da equipe. "Eu considero o grupo deste ano mais forte do que o do ano passado, que foi vice-campeão brasileiro. Claro que a gente perdeu um grande jogador que era o Suárez, mas se olharmos para o grupo, temos mais opções", cutucou o dirigente.

E adotou um discurso duro para cobrar resultados. "Não estamos satisfeitos com o desempenho do Grêmio nos últimos jogos. Estamos trabalhando no dia a dia justamente para somar os pontos necessários pra afastar o Grêmio desse risco de rebaixamento", completou.

A sequência de jogos da equipe na reta final é chata. Visita o Cruzeiro, recebe o São Paulo, faz confronto direto com o Vitória em Salvador e fecha a participação diante do Corinthians em sua Arena.