Quem é o sueco que fala português, vale R$ 428 milhões e é o artilheiro do mundo em 2024

O sueco Viktor Gyökeres está assombrando a temporada do futebol europeu. O jogador do Sporting, de Portugal, tem brilhado pelo clube e pela seleção sueca e começa a chamar a atenção de times gigantes do futebol mundial.

O atleta chegou ao Sporting no ano de 2023. Adaptado ao clube, o jogador já se arrisca ao falar português. Viktor Gyökeres tem passagens por Brighton, St. Pauli, Swansea e Coventry City. Mas é agora que o atacante tem chamado a atenção do futebol mundial. O sueco é o artilheiro da temporada europeia, com 32 gols marcados em 24 partidas.

São 23 gols pelo Sporting e outros nove com a camisa da seleção da Suécia, com uma média de 1,3 gol por jogo. Além disso, Viktor Gyökeres ainda distribuiu oito assistências. Considerando o ano, o sueco anotou 58 gols em 54 partidas. Ninguém no futebol mundial balançou mais as redes do que o atacante em 2024.

O atleta de 26 anos tem valor estimado de mercado de cerca de R$ 428 milhões. De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona já teria iniciado conversas com o Sporting para tentar a contratação do atacante. O centroavante do Barça, o polonês Robert Lewandowski, recebeu sondagens de times da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City e o Bayern de Munique seriam outros clubes de olho em Viktor Gyökeres, de acordo com veículos de comunicação da Europa.