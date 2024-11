Ponte Preta terá quase um time de desfalques na despedida da Série B

Apenas cumprindo tabela após ter o rebaixamento à Série C decretado na última rodada, a Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira (22), quando a partir das 20h, se despede da Série B do Campeonato Brasileiro diante do Avaí, no estádio da Ressacada.

A goleada sofrida em casa por 4 a 0 na última rodada diante do Sport deixou o time de Campinas com 38 pontos, quatro atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Junto da Ponte Preta, também caíram Ituano, Brusque e Guarani.

Pela última vez comandada por João Brigatti, que assumirá um cargo na diretoria do clube após o término da Série B, a Ponte Preta deve ter mudanças no time titular para encarar o Avaí. Isso porque Mateus Silva e Iago Dias, suspensos na derrota para o Sport, voltam de suspensão.

Além deles, o zagueiro Luis Haquin, que estava com a seleção boliviana na Data Fifa, voltou a treinar com o grupo e deve ir para a partida. Entretanto, o lateral-direito Luiz Felipe, expulso na última rodada, não estará disponível na despedida da segunda divisão nacional. Jeh e Joilson, lesionados, também estão fora.

Desta forma, a Ponte deve ir a campo com: Pedro Rocha; Luis Haquin, Castro, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson, Emerson Santos e Élvis; Igor Inocêncio, Iago Dias e Gabriel Novaes (Matheus Régis).

De acordo com o pesquisador e historiador oficial do time catarinense, Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Ponte Preta se enfrentaram 19 vezes na história. O retrospecto aponta seis vitórias do time de Florianópolis, seis empates e sete vitórias do time paulista.