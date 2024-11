Suspensão de Memphis abre espaço para Romero voltar ao time titular do Corinthians

Embalado pelas cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians desafia o Vasco neste domingo, em São Januário, em busca de mais um triunfo na competição. Para essa partida, a ausência de Memphis Depay pode abrir espaço para um importante nome no ataque: Romero.

O atacante holandês recebeu o terceiro cartão amarelo no final da partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. A ausência do jogador deve ser a senha para o retorno do atacante paraguaio, que defendeu a sua seleção nesta Data Fifa.

O maior artilheiro do estádio corintiano perdeu espaço no time titular. Pior, com Memphis nas graças da torcida e Yuri Alberto voltando a ser efetivo na frente, ele ficou relegado ao banco de reservas. Nesta retomada do Nacional, Romero tem a chance de mostrar serviço e colocar uma dúvida na cabeça do técnico Ramón Díaz.

Mais dois atletas que estavam disputando os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ficam à disposição do treinador corintiano: o boliviano Félix Torres e José Martínez, da Venezuela.

O Corinthians voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira e a comissão técnica comandou uma movimentação com bola. Os jogadores treinaram em campo reduzido e fizeram exercícios de posse de bola com transição. Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos contra o Cruzeiro realizaram um trabalho regenerativo.

Impulsionado pelos cinco vitórias seguidas, o Corinthians ocupa agora a 9ª colocação com 44 pontos. O objetivo do clube agora é atingir a melhor pontuação possível nas rodadas que restam para sonhar com uma vaga à Libertadores do ano que vem.