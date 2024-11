Messi exalta Barcelona e destaca nova geração: 'Este time é espetacular e não me surpreende'

A liderança isolada no Campeonato Espanhol e o futebol apresentado pelo Barcelona nestes primeiros meses de temporada vêm agradando um ilustre jogador que fez história no clube. Atualmente defendendo o Inter Miami, nos Estados Unidos, Lionel Messi continua atento a tudo que se passa no clube catalão.

O elogio do jogador argentino tem o foco principal nos novos talentos. Em entrevista à TV3, da Catalunha, o craque de 34 anos comentou sobre a evolução que o treinador alemão Hansi Flick vem implementando no time principal.

"É um grande orgulho ver como a equipe está representada neste momento. Este Barça é espetacular e não me surpreende. É muito bom ver como os jovens estão respondendo à confiança que está sendo dada", comentou.

Entre os novos garotos citados pelo eterno camisa dez estão Casadó, Cubarsi, Fermín e Lamine Yamal. Ao comentar sobre essa renovação, o atual meia do Inter Miami fez uma espécie de viagem no tempo. "Essas coisas acontecem como aconteceu no meu tempo. Quem conhece o clube sabe que os jovens jogam na base assim desde pequenos".

Os comentários do craque chegaram aos ouvidos de Hansi Flick. Feliz pelo reconhecimento, o treinador alemão retribuiu aos elogios. "É uma honra ouvir o maior jogador da história dizer isso. Ele acompanha o time de perto e sempre teve o coração voltado para este clube", afirmou o comandante ao ser questionado nesta sexta-feira durante entrevista coletiva.

Mas não foi só o clube que ganhou a atenção do atleta. Na entrevista, Messi manifestou também o desejo de voltar a morar em Barcelona em um futuro próximo. "Na nossa cabeça, o dia de amanhã é voltar a viver em Barcelona. Meus filhos, minha esposa e eu sentimos muita falta. Nunca sabemos onde a vida vai nos levar, mas a intenção é voltar. Aqui é a nossa casa".