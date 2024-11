São Paulo pode cravar ida à Libertadores no duelo com o Atlético-MG

O São Paulo recebe o Atlético-MG neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, pela 35ª rodada do Brasileirão. O clube paulista vê os adversários que tentam vaga direta na fase de grupos na Libertadores 2025 mais longe, enquanto os visitantes já poupam esforços de olho na final da edição deste ano, dia 30.

A vaga são-paulina no torneio continental se confirma já com um empate, mas nas fases preliminares. A quatro jogos do fim, o São Paulo tem quatro pontos de distância para o Internacional, quinto colocado. A vantagem, porém, é de 11 para o Cruzeiro, sétimo. Se terminar o campeonato na sexta posição, o clube vai depender de Botafogo e Flamengo para ter uma classificação direta à Libertadores.

Nessa hipótese, o time só irá diretamente para a fase de grupos caso o Botafogo seja o campeão da Libertadores neste ano, e o Flamengo se mantenha no G-4. Isso porque, com um título botafoguense, mais uma vaga direta via Brasileirão é aberta. Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo cede a classificação direta pelo Campeonato Brasileiro a quem estiver atrás do clube rubro-negro na classificação, caso permaneça entre os quatro primeiros.

Esse é o enredo que acompanha o São Paulo na reta final do Brasileirão. Foi com essa pressão que o time sofreu emocionalmente diante do Red Bull Bragantino. "Foi um jogo muito físico, em que o fator emocional foi predominante para as duas equipes", analisou auxiliar técnico Maxi Cuberas, que comandou o time na partida. Zubeldía volta contra o Atlético-MG.

O cenário não será mais fácil neste sábado. Entretanto, mudanças podem animar a torcida tricolor. Arboleda está recuperado de um trauma na perna direita e tem condições de jogo, assim como Wellington Rato, que vinha de lesão na panturrilha.

De volta após servir à seleção do Paraguai, Bobadilla também pode ser escalado. Não há indícios de que Welington e Calleri estejam disponíveis. Sabino é o único são-paulino suspenso.

O centroavante da última partida foi André Silva. O destaque do ataque são-paulino no Brasileirão, porém, fica por Lucas e Luciano. Cada um soma 10 gols no campeonato. O camisa 10 é, ainda, o artilheiro da temporada do São Paulo. Ele foi às redes 17 vezes.

No lado do Atlético-MG, Gabriel Milito não contará com Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Cadu, que sequer viajam com a delegação. O trio está em recuperação de lesões. Rubens e Igor Rabello também estão fora, suspensos.

Assim como o adversário, a equipe mineira conta com reforços pós-Data Fifa. São os casos do paraguaio Junior Alonso, o equatoriano Alan Franco e o chileno Eduardo Vargas. Um time alternativo pode ser opção de Milito, como foi na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO- MG Everson; Battaglia, Lyanco e Junior Alonso; Saravia, Otávio (Alan Franco) Fausto Vera, Alisson e Zaracho; Deyverson (Paulinho), e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.