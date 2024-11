Corinthians mira pontuação máxima em reta final para vislumbrar uma vaga na Libertadores

Restando quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians busca eficácia máxima para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Para manter vivo esse objetivo, o caminho mais direto é buscar os 100% de aproveitamento daqui para frente. Além do Vasco, rival deste domingo, o time paulista ainda tem pela frente o Bahia, em casa, e sai para encarar o Criciúma e o Grêmio.

Com 44 pontos na classificação do Nacional, o time busca manter o embalo que praticamente livrou o clube do risco do rebaixamento. E é baseado nessa arrancada que o treinador argentino espera esticar essa série invicta.

Com cinco triunfos consecutivos, o desafio de Ramón Diaz é buscar mais três pontos neste domingo diante do Vasco. "O time vem mostrando um bom padrão de jogo temos de aproveitar esse momento de confiança para ir em busca desse objetivo. Cada jogo é uma final", afirmou o auxiliar e filho do treinador. Emiliano Diaz.

No entanto, o time paulista tem problemas. O maior deles é no ataque. Com Memphis Depay suspenso e Yuri Alberto machucado, a solução vai ser apostar em Romero e Talles Magno na frente. O centroavante Pedro Raul seria uma alternativa para o decorrer da partida.

Na defesa, o comandante também tem problemas. Félix Torres retornou da Data Fifa com uma lesão muscular e pode não jogar mais este ano. Assim, o treinador faz mistério antes de definir a equipe que enfrenta os cariocas.

Com um ponto a menos que o Corinthians na tabela, o Vasco vive um momento oposto. O time vem de três derrotas seguidas e busca uma reação na Neo Química Arena para voltar a pontuar no torneio e diminuir o clima de tensão em São Januário.