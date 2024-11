Jogadores do Corinthians dão apoio a Augusto Melo em nota oficial: 'Justo e profissional'

Alguns jogadores do Corinthians manifestaram seu apoio ao presidente Augusto Melo na noite deste sábado em meio ao agendamento da votação para um possível processo de impeachment no clube. Diante deste panorama de tensão, o dirigente recebeu uma postagem conjunta de vários atletas.

A nota foi divulgada nas redes sociais de diversos integrantes do elenco. Nomes como Yuri Alberto, Garro, Coronado, Matheuzinho, Fagner e André Ramalho, entre outros, postaram a mensagem que dá o tom de parceria e alinhamento tanto com o mandatário, como também a diretoria da agremiação. Entre outras coisas, Melo foi chamado de "Justo, profissional e sincero".

"Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube", diz parte do trecho da nota que contou com o apoio da maioria do elenco profissional.

A mensagem cita ainda que "a instituição e a sua Fiel Torcida estão acima de qualquer disputa política". Além dos jogadores, Melo conta também com apoio de torcidas organizadas que são contrárias à votação do impeachment, que está marcado para a próxima quinta-feira.

Esse impasse político chega num momento em que o Corinthians encara uma fase positiva no Brasileiro. O time, que esteve praticamente todo o campeonato tentando sair das última colocações na classificação, agora vem de cinco vitórias seguidas e vislumbra uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O pedido de impeachment, que será votado no Conselho, faz parte de um processo de investigação na Comissão de Ética do Corinthians para analisar o contrato de patrocínio com a Vai de Bet.