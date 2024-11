André Silva lamenta início ruim do São Paulo mas valoriza entrega do time: 'Não desistimos'

Autor de um dos gols do São Paulo no empate de 2 a 2 diante do Atlético-MG, na noite deste sábado, o atacante André Silva preferiu valorizar o ponto conquistado no MorumBis após a equipe estar perdendo a partida por 2 a 0 com menos de 20 minutos.

"Queria destacar a entrega do nosso time. Começamos mal o jogo, mas mão desistimos. A torcida nos empurrou, a gente conseguiu o empate e colocamos o São Paulo na pré-Libertadores", afirmou o atacante que vislumbra ainda uma vaga direta na fase de grupos do mais nobre torneio da América do Sul. "É o nosso objetivo", completou.

Para André Silva, o elenco soube assimilar a desvantagem de 2 a 0 no início e não se abateu com cenário adverso. "Terminamos o primeiro tempo bem. Na volta do intervalo é que baixamos um pouco o ritmo. Mas utilizamos bem o contra-ataque e o empate acabou sendo um bom resultado", comentou na saída do gramado.

Com 59 pontos, o time do técnico Luís Zubeldía tem três a menos que Flamengo e Internacional, rivais que ocupam a quarta e a quinta colocação respectivamente no Brasileirão.

Restam três compromissos para o clube encerrar a sua participação no Nacional. Na próxima rodada, a equipe paulista viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O penúltimo confronto será em casa, diante do Juventude e o Botafogo vai ser o rival da última rodada.