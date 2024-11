Ainda com o sonho do título, Inter defende invencibilidade diante do Red Bull Bragantino

Ainda sonhando com o título do Brasileirão, o Internacional defende uma sequência de 15 jogos de invencibilidade diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 35ª rodada. Diferente do time gaúcho, a equipe paulista tenta dar uma resposta para deixar a zona de rebaixamento.

O Inter vive um grande momento sob o comando do técnico Roger Machado, que mostrou estar confiante em chegar ao fim brigando pelo título, apesar da disputa estar bem concentrada entre Botafogo e Palmeiras, com o Fortaleza correndo por fora. O time gaúcho tem 62 pontos, em quinto lugar, e vem de triunfo sobre o Vasco por 1 a 0, em São Januário, no Rio.

O Bragantino, por sua vez, tenta evitar o primeiro rebaixamento da franquia Red Bull. Ele vem acumulando tropeços na competição e aparece na 18ª posição, com 37 pontos. A vitória é obrigação para não deixar a permanência cada vez mais longe de ser conquistada.

O Inter não perde para o Red Bull Bragantino desde 2021. A última derrota em casa ocorreu no distante ano de 1992, quando o clube paulista ainda não tinha o aporte da franquia austríaca. No total, foram 18 jogos, com seis vitórias coloradas, nove empates e três derrotas.

Roger Machado terá de volta os seus dois laterais, que ficaram de fora do jogo com o Vasco por estarem suspensos. Bruno Gomes retoma a posição na direita e Bernabei, que até já foi chamado de brasileiro, na esquerda. Aguirre e Renê são opções no banco de reservas.

A tendência é que essas sejam as únicas mudanças do treinador, que vai colocar força máxima na tentativa de se aproximar ainda mais das primeiras posições. "Matematicamente ainda é possível. A diferença diminuiu, mas precisamos fazer nossa parte. Propus aos atletas fazer nossa parte. O objetivo foi atingir o mais rápido os pontos por causa da Libertadores e ter chances de brigar pelo título. Não é proibido sonhar. Trabalhamos com os pés no chão. A cada boa atuação solidificamos o trabalho e colocamos pressão em quem está à frente", disse Roger Machado.

No Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra continua sem saber se poderá contar com o meia Eric Ramires, que voltou a reclamar de dores na posterior da coxa, e com o atacante Thiago Borbas, também com um problema muscular.

A principal dúvida é no setor ofensivo. Eduardo Sasha é titular absoluto, mas o seu companheiro de ataque é uma incógnita. Vinicinho começou como titular no empate por 1 a 1 com o São Paulo, mas Vitinho e Henry Mosquera correm por fora.

"A gente precisa ter resiliência. O que vai fazer a gente ganhar jogo é melhorarmos o nosso jogo. Não tem milagre, não tem receita de bolo. Agora, conseguir fazer isso nesse prazo tão curto é a mobilização. É todo mundo estar com sentimento de emergência, todo mundo estar com sentimento de urgência", afirmou Seabra.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X RED BULL BRAGANTINO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Bruno Tabata e Alan Patrick; Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Lincoln; Vitinho (Vinicinho) e Eduardo Sasha.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).