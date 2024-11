Corinthians busca contra o Vasco melhor sequência de vitórias em três anos

O Corinthians faz confronto direto com o Vasco neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge vem de cinco vitórias consecutivas na competição e pode alcançar a melhor sequência de vitórias em três anos, caso vença a partida da 35ª rodada. Memphis Depay, um dos principais destaques da equipe, é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Yuri Alberto, com uma lesão, é outro desfalque

A equipe corintiana vive seu melhor momento na temporada. Após a derrota por 2 a 1 na Argentina para o Racing, resultado que eliminou os brasileiros da Copa Sul-Americana, o Corinthians bateu o Palmeiras, por 2 a 0, além de Vitória e Cruzeiro, ambos pelo placar de 2 a 1.

A última vez que o time alvinegro havia vencido três jogos consecutivos foi há seis meses, quando derrotou em sequência Argentinos Juniors (4 a 0), América-RN (2 a 1) e Racing-PAR (3 a 0). Se derrotar o Vasco, o Corinthians vai alcançar a quarta vitória seguida, feito que não realiza desde março de 2021, quando venceu Ponte Preta, São Caetano e Mirassol, pelo Paulistão, e Salgueiro, pela Copa do Brasil.

O Corinthians ocupa a 9ª posição, com 44 pontos, e já não pensa mais em rebaixamento. A três pontos do Cruzeiro, time que abre o G-7, a equipe alvinegra já se permite sonhar com a classificação para a Copa Libertadores. A vaga na principal competição de clubes da América é também a única chance de os comandados de Ramón Díaz garantirem presença na Copa do Brasil.

Ainda há a possibilidade de duas outras vagas para a Libertadores serem abertas. Para isso acontecer, o líder Botafogo, já classificado, precisa vencer a atual edição do torneio, ou o Atlético-MG levar a melhor na decisão continental, e terminar entre os sete melhores do Brasileirão. O mesmo se aplica ao Cruzeiro, finalista da Sul-Americana.

Sem Memphis Depay e Yuri Alberto, Ramón Díaz deverá escalar Ángel Romero e Talles Magno para iniciarem entre os titulares. Félix Torres também está em tratamento e é dúvida para a partida.

Depois de se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco até chegou a almejar voos mais altos, mas o mau desempenho fez o time comandado pelo técnico Rafael Paiva estacionar no meio da tabela. A equipe carioca venceu apenas uma nas últimas nove partidas e precisa voltar a triunfar para garantir os pontos que restam para não olhar mais para o Z-4.

Corinthians e Vasco se enfrentaram 104 vezes na história. São 46 vitórias dos paulistas, 25 dos cariocas, e 33 empates. No primeiro turno, o time cruzmaltino levou a melhor, por 2 a 0, e voltou a vencer a equipe corintiana depois de 14 anos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames, Payet (Coutinho); Leandrinho (Emerson Rodríguez), Maxime Dominguez (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - David de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h (horário de Brasília).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).