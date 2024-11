Jokic comanda vitória dos Nuggets sobre os Lakers na NBA; Spurs superam Warriors

Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets a uma vitória com autoridade sobre o Los Angeles Lakers por 127 a 102 na madrugada deste domingo, na Crypto.com Arena, recuperando-se assim da derrota para o Dallas Mavericks no sábado. O sérvio foi responsável por 34 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

O que impressiona é o desempenho dos Nuggets sobre os Lakers. Nos últimos 20 jogos, venceram 16. Neste período, ocorreram várias trocas de jogadores, de treinadores, mas a freguesia se manteve a favor da franquia de Denver, que subiu para o quinto lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias, ante dez da equipe de Los Angeles, em quarto.

A vitória teve também um gosto especial para o técnico Michael Malone, que ultrapassou Doug Moe e se tornou o treinador com mais triunfos no comando dos Nuggets, 433 no total. Com os olhos lacrimejando e a voz rouca, ele comemorou a marca histórica na NBA.

"Bem, a coisa mais importante é que vencemos. Como treinador, vivemos dia a dia, jogo a jogo. Então, vencer este jogo depois de uma dura sequência em casa, esse é meu primeiro pensamento. (Sobre a marca), é um sincero agradecimento a todos os caras nos meus 10 anos que vestiram o uniforme dos Nuggets. Eu não sou o treinador que sou sem os caras como Nicola (Jokic) e Jamal (Murray) e Michael (Porter Jr.) e Aaron (Gordon) e todos os outros. É um privilégio e uma honra estar aqui", afirmou.

Sob os olhares de Malone, os Nuggets viraram o primeiro tempo em desvantagem no placar, mas arrasaram os Lakers, principalmente, no terceiro quarto. Na segunda etapa, a equipe de Denver anotou 70 pontos, contra apenas 39 do seu adversário.

A principal surpresa da rodada, no entanto, foi a vitória, por 104 a 94, do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors, que teve um péssimo último quarto, após dominar quase toda a partida. Victor Wembanyama foi o nome do jogo, com 25 pontos, sete rebotes e nove assistências.

A derrota, no entanto, não estraga a grande campanha dos Warriors, que ocupam a vice-liderança da Conferência Oeste, com os mesmos 12 triunfos do atual primeiro colocado, o Oklahoma City Thunder. Na Leste, o Cleveland Cavaliers lidera com impressionantes 16 vitórias em 17 jogos até aqui.

Confira os resultados da noite de sábado:

Utah Jazz 121 x 106 New York Knicks

Orlando Magic 111 x 100 Detroit Pistons

Chicago Bulls 131 x 142 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 98 x 104 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 125 x 119 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 104 x 94 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 102 x 127 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Washington Wizards

Miami Heat x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Brooklyn Nets