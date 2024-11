Paysandu vira no final contra o Vila Nova e se despede com vitória da Série B

Com gol de Lucas Maia aos 45 minutos do segundo tempo, o Paysandu venceu o Vila Nova por 2 a 1 no Estádio Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo, em partida válida pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova saiu na frente com um gol de Du Fernandes no primeiro tempo, mas o time paraense reagiu na segunda etapa. Esli Garcia marcou o gol de empate antes da virada de Lucas Maia nos minutos finais do confronto.

O Paysandu entrou em campo tranquilo, já garantindo sua permanência na Série B desde a 36ª rodada, com uma vitória em casa. A equipe se despede da temporada com 50 pontos, na 13ª colocação. Já o Vila Nova, que foi postulante ao acesso durante boa parte da competição, perdeu fôlego na reta final e terminou o campeonato sem chances de subir, ficando na oitava posição, com 55 pontos.

Os dois times agora direcionam suas atenções para a temporada 2025, iniciando com os campeonatos regionais. O Campeonato Paraense, marcado para começar no dia 18 de janeiro, terá início dois dias antes em relação à edição de 2024, que começou no dia 20. Já o Campeonato Goiano está agendado para começar ainda mais cedo, no dia 15 de janeiro.

Já bastante desfalcado, o Vila Nova sofreu duas baixas logo no início da partida. Antes dos 20 minutos, o lateral Elias e o zagueiro Guilherme Lacerda sentiram lesões e precisaram ser substituídos. João Lucas e Léo Gama entraram em seus lugares.

Os dois times tentaram criar oportunidades no começo do jogo, mas o desempenho abaixo do esperado refletiu o fim de temporada de ambas as equipes, com pouca emoção em campo.

Após os 20 minutos, o Paysandu começou a ser mais objetivo e a pressionar o Vila Nova. Na primeira chance clara, Denis Junior salvou a equipe goiana ao defender um chute de Paulinho Bóia.

Apesar de dominar a partida, o time da casa foi castigado aos 34 minutos. Na primeira investida ofensiva do Vila Nova, Higor recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro e encontrou Du Fernandes, que finalizou no canto do goleiro Matheus Nogueira, abrindo o placar.

O Paysandu ainda criou algumas oportunidades para empatar antes do intervalo, mas não conseguiu converter as chances, e o placar permaneceu inalterado.

O time paraense voltou determinado a buscar o empate e, antes dos dez minutos, já havia criado pelo menos duas boas chances, mas parou no goleiro Dênis Júnior.

Aos 11, Esli Garcia entrou na área pela esquerda, dominou a bola e, com um chute colocado, estufou as redes no canto oposto de Dênis Júnior, igualando o placar.

O gol animou o time da casa, que passou a pressionar e criar boas oportunidades para virar o marcador. Apesar da superioridade em campo, o Paysandu chegou ao gol da vitória só aos 45. Após chute da fora da área, Dênis Junior espalmou e Lucas Maia bateu sozinho no rebote para marcar.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 1 VILA NOVA

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Lucas Maia, Quintana e Bryan Borges; João Vieira (Luan Freitas), Netinho (Leandro Vilela) e Robinho (Jean Dias); Paulinho Bóia, Esli Garcia (Ruan Ribeiro) e Nicolas (Val Soares). Técnico: Márcio Fernandes

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias (João Lucas), Vanderley, Guilherme Lacerda (Léo Gama) e Higor; Vitor Graziani, Rian, Du Fernandes (Carlos Miguel) e Luciano Naninho (Gustavo Sarjani); Igor Henrique (Gustavo Pajé) e Gabriel Silva. Técnico: Thiago Carvalho.

GOLS - Du Fernandes, aos 34 minutos do primeiro tempo, Esli Garcia, aos 11, e Lucas Maia, aos 45 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Netinho e Esli Garcia (Paysandu); Rian (Vila Nova).

CARTÕES VERMELHOS - (Paysandu); (Vila Nova).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA)