Mirassol vence a Chapecoense, conquista o acesso inédito e termina vice-campeão da Série B

O Mirassol é Série A em 2025. Em ascensão no cenário nacional, o time do interior paulista dependia só de si para confirmar o acesso e fez o dever de casa neste domingo, no estádio Campos Maia, ao derrotar a Chapecoense por 1 a 0, na 38ª e última rodada. Além do acesso inédito, o Mirassol terminou a Série B do Campeonato Brasileiro como vice-campeão.

Com gol de Iury Castilho, o Mirassol terminou a Série B com 67 pontos, um a menos que o campeão Santos. A ascensão do time do interior paulista começou em 2020, quando conquistou dois títulos nacionais em dois anos. Levantando a taça da Série D, em 2020 e da Série C, em 2022. Já a Chapecoense se despede da temporada em 15º lugar, com 44 pontos.

Querendo logo fazer seu dever de casa, o Mirassol foi para cima da Chapecoense. Pressionando, Dellatorre já dava o cartão de visita ao pegar a sobra na pequena área e Gasparotto fazer grande defesa. A estratégia veio a surtir efeito aos 15 minutos, quando Danielzinho cruzou e Iury Castilho desviou para abrir o placar para o time paulista.

Depois do gol, o panorama se manteve. A Chapecoense tinha muitas dificuldades de sair jogando e custava a manter-se organizada defensivamente para conter os avanços do time da casa. Na reta final, o Mirassol voltou a subir o tom e chegou a ampliar o marcador com Dellatorre, mas o tento foi anulado por impedimento.

O Mirassol voltou em ritmo mais lento para a segunda etapa. Administrando sem sustos a vantagem, o time atacava menos e priorizava mais a posse da bola. Por outro lado, a Chapecoense encontrava os espaços e arriscava mais a gol. Vendo o resultado perigoso, Mozart mudou a equipe e voltou a ter mais presença ofensiva.

Dellatorre recebeu na área, mas pegou muito embaixo da bola. Depois, Chico Kim cruzou e por pouco Cristian não completou para as redes. Na reta final, embalado pelo festa nas arquibancadas, o time segurou a posse no campo de ataque e comemorou o acesso com mais uma vitória dentro de casa nesta Série B.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 CHAPECOENSE

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio (Lucas Gazal) e Zeca; Neto Moura, Gabriel (Bruno Matias) e Danielzinho; Iury Castilho (Cristian), Dellatorre (Léo Gamalho) e Fernandinho (Chico Kim). Técnico: Mozart.

CHAPECOENSE - Gabriel Gasparotto; Mailton (David), Eduardo Doma, Jhonnathan e Walter Clar; Lucas Bochecha, Victor Caetano (PH) e Rubens; Marcelo Jr (Cacá), Jenison (Ítalo) e Mailson (Diego Coser). Técnico: Celso Rodrigues (auxiliar).

GOL - Iury Castilho, aos 15 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Iury Castilho, João Victor e Chico Kim (Mirassol); Lucas Bochecha (Chapecoense).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 185.300,00.

PÚBLICO - 11.202 torcedores.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).