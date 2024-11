Novorizontino perde para o Goiás e deixa escapar acesso inédito na Série B do Brasileiro

O Novorizontino seguirá na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time paulista perdeu para o Goiás, por 1 a 0, na Serrinha, em Goiânia, e deixou escapar o acesso inédito à Série A de 2025. O único gol da partida foi marcado por Paulo Baya.

A derrota deixou o Novorizontino na quinta colocação, com 64 pontos. Mesma pontuação que o Ceará, quarto colocado, mas que encerrou o campeonato com uma vitória a mais: 19 a 18. Ou seja: os paulistas perderam o acesso no critério de desempate.

Já o Goiás, que entrou em campo apenas cumprindo tabela, encerrou a competição em sexto lugar, com 63 pontos. Apenas um ponto atrás do primeiro time no G4 - Ceará, com 64. Campanha com altos e baixos e que custou caro o retorno ao Brasileirão do ano que vem.

O Goiás teve a iniciativa no primeiro tempo e foi quem buscou com mais qualidade abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Paulo Baya cobrou escanteio fechado e por muito pouco não fez um golaço olímpico. O goleiro Jordi defendeu em cima da linha e salvou o Novorizontino.

Longe de apresentar um bom futebol, o Novorizontino chegou pela primeira vez somente aos 25 minutos, quando Lucas Cardoso finalizou em cima da marcação e a bola saiu pela linha de fundo. Mas o Goiás respondeu no minuto seguinte com Juninho, em chute que Jordi defendeu de forma estranha.

Antes do final do primeiro tempo, Paulo Baya, que quase já havia feito gol olímpico, aproveitou sobra perto do meio-campo e chutou tentando encobrir o goleiro. A bola subiu demais e por cima do travessão. Seria um gol de placa.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada e com os dois times mais incisivos. O Goiás assustou aos 13, quando Breno Herculano cabeceou rente a trave de Jordi. O Novorizontino respondeu aos 15 com Neto Pessoa, em cabeceio que Tadeu defendeu em cima da linha e gerou dúvidas.

O tempo passou e o Novorizontino teve a chance de abrir o placar. Aos 31, Rodolfo aproveitou falha da defesa, invadiu a área e tocou para Neto Pessoa. Livre na pequena área, o centroavante finalizou de esquerda para fora. Uma chance inacreditável.

No final, quem estufou a rede foi o dono da casa. Aos 37, Diego cruzou da direita, a zaga do Novorizontino afastou mal e Paulo Baya, de primeira, acertou lindo chute, sem chances de defesa para Jordi. Atrás no placar e fora do G-4, o time paulista pressionou pelo empate, mas falhou em suas tentativas e acabou perdendo o jogo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 NOVORIZONTINO

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander (Reynaldo); Marcão Silva, Ian Luccas (Jhon Vásquez), Juninho (Rildo) e Rafael Gava (Edson); Breno Herculano e Paulo Baya (Régis). Técnico: Vagner Mancini.

NOVORIZONTINO - Jordi; Patrick, Rafael Donato, Renato Palm (Rodrigo Soares) e Igor Formiga; Geovane (Dudu), Marlon (Pablo Dyego) e Reverson (Willian Farias); Waguininho, Neto Pessoa e Lucas Cardoso (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Paulo Baya, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho (Goiás); Patrick, Reverson e Rodolfo (Novorizontino).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).