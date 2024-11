Vini Jr. sofre lesão, vira baixa contra o Liverpool e só deve voltar ao Real Madrid em 2025

Vinícius Júnior só deve voltar aos gramados em 2025. O atacante brasileiro sofreu uma lesão em partida do Real Madrid no fim de semana e a previsão inicial é de que fique um mês afastado dos gramados. Assim, já é desfalque certo para o confronto com o Liverpool, líder da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em Anfield.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Vini Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda", anunciou o clube espanhol, nesta segunda-feira.

Como de costume, o time de Madri não divulga estimativa de tempo quanto à recuperação do atleta. Mas a imprensa espanhola aponta um afastamento de quatro semanas. A previsão tem como base lesões semelhantes que o brasileiro já sofreu no mesmo músculo em outras situações.

O atacante da seleção brasileira sentiu dores musculares ao longo da vitória sobre o Leganés por 3 a 0, no domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. Ele jogou os 90 minutos, sem restrições. Mas apontou o desconforto muscular assim que chegou ao vestiário. Exame realizado nesta segunda confirmou o problema no músculo.

O desfalque de Vinícius Júnior vem em momento delicado para o Real na temporada. No Espanhol, está quatro pontos atrás do líder e arquirrival Barcelona. E, na Liga dos Campeões, vem decepcionando a torcida, com duas derrotas em quatro jogos. Com este retrospecto, a equipe espanhola ocupa a modesta 18ª colocação da tabela, fora da zona de classificação direta às oitavas de final.

Sem Vini Jr., o técnico Carlo Ancelotti pode dar chance a outro brasileiro. Endrick, que não vem recebendo chances na equipe titular, é uma das opções para o setor. Mas enfrenta a concorrência de Brahim Díaz e Arda Güler. Rodrygo, outro brasileiro do mesmo setor, está machucado e não tem data exata para voltar ainda. No domingo, Endrick ganhou alguns minutos em campo na reta final contra o Leganés.

BRASILEIRO CRITICA CALENDÁRIO

Em breve mensagem nas redes sociais, Vini Jr. culpou o calendário cheio do futebol europeu pelo problema físico. "O calendário maluco...", afirmou. "Vamos nos recuperar", completou o atacante da seleção brasileira.