Chefe da Red Bull põe 'extraordinário' Verstappen entre 'maiores de todos os tempos' na F-1

Parceiro de Max Verstappen desde a chegada do holandês à equipe Red Bull, Christian Horner, chefe da escuderia, não poupou o tetracampeão mundial de elogios após o título da temporada definido no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, neste domingo. Considerou a conquista como "a mais difícil" de seu pupilo e o colocou entre os "maiores de todos os tempos."

Verstappen se iguala ao alemão Sebastian Vettel como segundo tetracampeão com a Red Bull na Fórmula 1, também com a mesma quantidade de títulos do francês Alain Prost. Na frente, o alemão Michael Schumacher e o inglês Lewis Hamilton, ambos com sete, e o argentino Juan Manuel Fangio, com 5. Para Horner, o holandês já se iguala com os maiores de todos os tempos após superar os tricampeões Ayrton Senna e Nelson Piquet, do Brasil, o inglês Jack Stewart, o australiano Jack Brabham e o austríaco Niki Lauda.

"Ele tem uma quantidade insana de talento e habilidade naturais, ele tem mais fome do que eu já vi em qualquer piloto. A dedicação, a aplicação, a autoconfiança, essa combinação criou um dos pilotos mais fenomenais que eu já vi", avaliou Horner. "Quando nós ganhamos quatro títulos a primeira vez, com Seb (Vettel), pensei que nunca repetiríamos isso. Então a vitória em 21 foi enorme. E então estar aqui com Max tetracampeão, se juntando a um grupo de elite de campeões, o coloca entre os maiores de todos os tempos", cravou o chefe da Red Bull.

Verstappen sofreu na atual temporada após início arrasador de quatro vitórias em cinco corridas. Depois das férias do meio do ano, porém, tudo mudou e o holandês passou quatro meses sem vitórias, se irritou e chegou a definir o carro da Red Bull como "incontrolável." Desencantou no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, e levou o título em Las Vegas, uma corrida depois.

Mesmo vencido o primeiro título com Verstappen apenas na última corrida em 2021, no fim da prova, Hornet admitiu que a atual temporada foi a mais complicada, o que o fez dar enorme crédito para seu piloto.

"Foi um ano de montanha-russa e Max se mostrou realmente extraordinário", afirmou Horner à Sky Sports F1. "Começamos voando, tivemos um verão muito difícil, mas ele continuou arrasando nos resultados. Ele ganhou oito GPs, isso é mais do que o dobro de qualquer outro piloto", disse.

O chefe da Red Bull ainda frisou a maturidade do holandês na hora de suportar o momento delicado. "Acho que este foi seu melhor e mais difícil campeonato e ele demonstrou maturidade, ele entregou nos dias em que o carro não estava tão bom e não há ninguém mais merecedor deste campeonato do que Max", frisou.

Horner aproveitou para dar créditos, também, ao trabalho da equipe. "Do jeito que ele pilotou este ano, quando ele entra no carro ele dá 110% e faz isso fim de semana após fim de semana", disse. "E, claro, ele teve uma ótima equipe de homens e mulheres por trás dele, mas tirou essa inspiração do cockpit, especialmente nos dias difíceis."