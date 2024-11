Sem acordo, Guarani confirma saída do técnico Allan Aal após rebaixamento na Série B

O técnico Allan Aal não será mesmo o técnico do Guarani para 2025. Após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, em que o clube paulista foi rebaixado, as partes se reuniram nesta segunda-feira, mas não chegaram a um acordo para a permanência. Também deixam o time de Campinas os auxiliares Paulo Massaro e Paulo Pelanda.

"O Guarani Futebol Clube informa que o técnico Allan Aal não seguirá no clube para a próxima temporada. A decisão foi tomada em comum acordo após conversa entre as partes na manhã desta segunda-feira (25). O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso no seguimento de suas carreiras", confirmou o Guarani.

Além dos valores de contrato do próprio treinador, um fator importante foi o orçamento e comportamento do clube no mercado de transferências. Após o rebaixamento, a diretoria do Guarani já espera uma redução de até 50% no orçamento, por conta da visibilidade e número de jogos menores na Série C.

Esta foi a segunda passagem de Allan Aal no Guarani, com 20 jogos, seis vitórias, quatro empates e dez derrotas. Apesar de alguns momentos de recuperação, o time não conseguiu manter a consistência e terminou na última posição com 33 pontos, rebaixado com duas rodadas de antecedência.

Antes de Allan Aal, outros quatro treinadores passaram pelo Guarani em 2024: Umberto Louzer, Claudinei Oliveira, Júnior Rocha e Pintado. Agora, o Guarani se concentra para a disputa do Paulistão, que começa em 15 de janeiro. O time está no Grupo B, com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.