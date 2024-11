Pedrinho confirma Felipe no comando do Vasco apenas até o fim do Brasileirão: 'Capacitado'

Ainda sob pequeno risco de queda no Brasileirão - carece de um ponto - o Vasco não contratará um novo treinador para a reta final após a demissão de Rafael Paiva. Nesta segunda-feira, o presidente Pedrinho confirmou que o amigo Felipe Maestro, diretor técnico do clube, será o técnico interino até o fim do ano por "competência."

"Felipe vai ser interino, cumprir os três jogos restantes, ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, tem todas as licenças da CBF que o credenciam a sentar no banco de reservas", explicou Pedrinho. "Está no dia a dia do treinamento, conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de três jogos seria um risco trazer um treinador jovem, já que precisa de representatividade para alcançar nossos objetivos", esclareceu.

Aproveitou para evitar polêmica na indicação. "Esclarecer uma questão sobre o Felipe ser meu amigo. É muito além que amigo, é um irmão, mas jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Obviamente tenho a segurança. Onde vocês trabalham, também colocam pessoas de confiança em seu lado."

Sobre um futuro treinador, o presidente vascaíno não escondeu que terá dificuldades. "É difícil a gente encontrar e encaixar um treinador que jogue como o Vasco merece jogar, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pensa", disse, sem esconder a preocupação financeira.

"É evidente que muitos treinadores surgem, muitos nomes. Que estão livres, outros trabalhando... Alguns começamos a estudar ontem (domingo), outros não fazem parte do nosso planejamento. Agora é um desgaste, porque temos que encaixar o que pensamos de futebol e o que cabe dentro do orçamento", enfatizou. "Que possamos ter uma temporada boa. Pegando o cenário todo, foi um time que encontramos com muita dificuldade no início, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, esperando a definição ainda do que pode acontecer no Brasileiro em termos de classificação."