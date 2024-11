Briga, rivalidade e revanche: Palmeiras e Botafogo se reencontram em 'decisão' pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, em duelo que pode deixar um dos dois muito perto do título do Brasileirão. Trata-se de mais uma partida permeada por rivalidade construída nos bastidores pela presidente palmeirense Leila Pereira, reeleita para mais três anos à frente do atual bicampeão nacional, e o dono do SAF botafoguense, John Textor.

O time alviverde, que busca o tricampeonato brasileiro consecutivo, foi protagonista de uma arrancada memorável e contou com uma derrocada histórica do Botafogo para levar o bi ano passado. Neste ano, porém, os cariocas deram o troco ao eliminar o rival paulista nas oitavas da Libertadores, cuja decisão o time alvinegro disputará no próximo sábado.

Palmeiras e Botafogo não são adversários históricos, mas a rivalidade se aflorou desde o ano passado, quando ambos disputaram o título brasileiro. Os desentendimentos começaram quando Textor levantou acusações de manipulação no Brasileirão de 2023 minutos depois da incrível virada por 4 a 3 do Palmeiras sobre o Botafogo, com show de Endrick.

Ao fim da partida, o americano esbravejou contra a expulsão de Adryelson e protagonizou o que seria a primeira de muitas acusações feitas por ele sobre supostas manipulações no Brasileirão. Chegou, inclusive a pedir a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Textor chegou a ser punido preventivamente por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da declaração, mas se apegou ao discurso. No dia da penúltima rodada do Brasileirão de 2023, 6 de dezembro, enviou ao STJD um ofício no qual pedia que fossem tomadas providências em relação a um relatório encomendado pelo Botafogo junto à empresa Good Game. O documento teria evidências que comprovaram manipulação de resultados, mas ele nunca apresentou as provas que diz ter.

No mesmo dia do pedido de Textor, o Palmeiras se tornou campeão brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, confirmando a frustração do Botafogo, que foi líder durante a maior parte do campeonato e deixou as coisas desandarem na reta final.

Leila já chamou Textor de "idiota" e propôs que ele fosse banido do futebol, em depoimento à CPI da Manipulação de Resultados. Não há intenção, por parte da palmeirense, em estreitar quaisquer relações institucionais entre os clubes, após os ataques trocados por ambos, muito menos debater e resgatar o conflito dos últimos meses.

O clima desta vez parece um pouco menos bélico. Dois dias antes da decisiva partida, a empresária foi reeleita presidente do Palmeiras para um mandato de mais três anos e avisou, ao ser perguntada, que John Textor será bem-vindo no Allianz Parque caso decida acompanhar o jogo in loco. "Será bem-vindo como todos que vêm a nossa casa", disse a dirigente que não foi ao Engenhão nas últimas duas vezes que o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Rio - derrotas pelo Brasileirão e Libertadores.

Antes de um desses confrontos, ela foi alvo de ataques e xingamentos, inclusive com um boneco, com sua foto, "enforcado" nas imediações do setor reservado à torcida visitante.

Ainda que não seja tão beligerante o ambiente, Textor provocou ao Palmeiras talvez para tirar a pressão do Botafogo, que tem oscilado mais que o adversário neste momento. "Gostamos de jogar no estádio deles. A gente vai bem lá e gosta de jogar na casa do Palmeiras. Vocês já viram isso", falou o magnata americano, referindo-se às últimas duas vezes em que o Botafogo saiu do Allianz Parque com um resultado positivo - vitória pelo Brasileirão e empate pelas oitavas da Libertadores que assegurou a classificação. Ele se esquecem, porém, que seu time perdeu quarto partidas e empatou uma nas outras ocasiões que jogou na arena palmeirense.

Já o técnico do Botafogo está impaciente. Em uma coletiva organizada às pressas, ele se mostrou irritado com o que tem sido falado sobre sua equipe e disparou crítica para todos os lados. Segundo o treinador, o confronto desta terça não é decisivo.

"Terça começa a reta final para um desafio importante. Não será decisivo, mas estamos preparados para ir em busca do objetivo que temos e que é muito ambicionado por nós. Estamos reparados para poder lutar nos últimos três jogos", declarou o português, que vê seus atletas "em uma posição de grande coerência, não só em termos de comportamento, como em desempenho".

DUPLA VERDE

Palmeiras e Botafogo têm 70 pontos. O time alviverde aparece à frente na tabela por ter mais vitórias e assumiu a liderança na última rodada com a vitória sobre o Atlético Goianiense e o empate dos cariocas com o Vitória em casa. A equipe alvinegra tinha seis pontos na frente, mas viu a vantagem derreter com três tropeços seguidos.

Ter um triunfo a mais permite ao Palmeiras, time acostumado a decisão, o conforto de poder empatar o duelo decisivo em sua casa nesta terça, e decidir o título nas duas rodadas finais, contra Cruzeiro, em Minas, e Fluminense, no Allianz Parque - os rivais do Botafogo serão Inter, em Porto Alegre, e São Paulo, no Rio.

"É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso", resumiu Raphael Veiga, o grande astro do Palmeiras ao lado do jovem craque Estêvão.

Juntos, eles marcaram 23 dos 57 gols da equipe no Brasileirão. O atacante é o artilheiro do torneio, com 12, e o meio-campista, o vice-artilheiro, com 11. "Sei que quando estou bem eu ajudo o time, e quando o time está bem ele me ajuda", disse Veiga, que foi decisivo com gols nas duas últimas vitórias sobre Bahia e Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).