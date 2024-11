Mascherano substitui Tata Martino no comando do Inter Miami de Messi: 'Um privilégio'

O que já era previsto se confirmou nesta terça-feira: o Inter Miami de Messi seguirá sob o comando de um técnico argentino. A equipe norte-americana oficializou a chegada de Javier Mascherano, que trocou a seleção argentina sub-20 pelo clube da Major League Soccer (MSL).

"O Inter Miami anuncia hoje que nomeou a lenda da Argentina e do FC Barcelona, Javier Mascherano, como seu treinador principal, assinando com ele um contrato até a temporada de 2027 da Major League Soccer (MLS). O argentino se junta após um período como treinador principal das seleções nacionais sub-20 e olímpica da Argentina, e assumirá as responsabilidades de treinador no Inter Miami após o recebimento de sua documentação de trabalho", anunciou o clube de Messi e Luiz Suárez.

Mascherano celebrou o acordo e promete muito empenho para repetir o sucesso do antecessor Gerardo 'Tata' Martino, que pediu demissão após dois títulos alegando problemas pessoais.

"Poder liderar um clube como o Inter Miami é uma honra para mim, e um privilégio que vou me esforçar para aproveitar ao máximo. Fui atraído pela ambição inegável da organização, e pela infraestrutura que ela tem para apoiá-la", comemorou Mascherano. "Estou ansioso para trabalhar com as pessoas do Inter Miami para ajudar o clube a atingir novos patamares, e dar aos fãs mais momentos inesquecíveis."

O ex-volante/zagueiro tem curta carreira como treinador. Mascherano começou na função justamente na seleção sub-20 da Argentina em dezembro de 2021. Mesmo iniciando sua jornada em um clube, ele chega aos Estados Unidos sob enorme respaldo e confiança.

"Este trabalho requer alguém com experiência para maximizar nossa coleção única de talentos, de nossas superestrelas globais, aos nossos jogadores em ascensão, aos nossos jovens internacionais e tudo o mais. Javier acumulou experiência inigualável em sua carreira, desde jogar nos maiores palcos do mundo até treinar no nível internacional juvenil", salientou Jorge Mas, gerente proprietário do Inter Miami.

"Ele tem a mistura de habilidades e experiência que estávamos procurando, e até teve experiência direta como treinador com Tomás Avilés, Facundo Farías, Federico Redondo e Benjamin Cremaschi. Acreditamos que Javier é uma adição importante ao nosso clube enquanto continuamos em nossa busca para estar entre a elite mundial, estabelecendo um novo padrão para o futebol na América do Norte", completou Mas.

O coproprietário David Beckham e o presidente de operações de futebol, Raúl Sanllehí, endossaram as palavras de Mas. "Ao longo de sua carreira como um dos melhores jogadores do mundo e como um técnico experiente, Javier sempre demonstrou o que o torna ótimo: determinação implacável com conhecimento, instintos e entendimento para apoiá-la. Estamos muito animados em recebê-lo para liderar nosso time", disse o ex-jogador inglês.

"À medida que continuamos a mirar alto como organização, estou animado para receber Javier e sua família em nossa equipe para que possamos construir este ambicioso projeto juntos", concluiu Raúl Sanllehí.