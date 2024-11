Phoenix Suns reage e bate Lakers em casa pela NBA Cup; Bucks superam Heat

Após cinco derrotas consecutivas, o Phoenix Suns reagiu na noite desta terça-feira e superou o Los Angeles Lakers por 127 a 100, diante de sua torcida. A rodada, válida tanto para a temporada regular da NBA quanto para a NBA Cup, contou ainda com um triunfo do Milwaukee Bucks em clássico da Conferência Leste.

Devin Booker foi o nome do jogo em Phoenix. Além de ser o cestinha da partida, com 26 pontos, ele terminou a noite com um "double-double" por ter anotado 10 assistências. Recuperados de lesão, Kevin Durant e Bradley Beal registraram 23 pontos cada. Sem a dupla, os Suns vinham sofrendo a cada rodada, culminando na série negativa de cinco partidas.

Do outro lado, os Lakers foram liderados mais uma vez por Anthony Davis, responsável por 25 pontos e 15 rebotes. LeBron James quase chegou a um "triple-double", com seus 18 pontos, 10 assistências e oito rebotes. Não foi o suficiente para evitar a terceira derrota consecutiva da equipe californiana.

Pela NBA Cup, os Suns lideram o Grupo B do Oeste, com duas vitórias e uma derrota. Os Lakers vêm logo atrás, com o mesmo retrospecto, mas com desvantagem nos critérios de desempate. Os resultados desta terça também valem para a temporada regular da NBA, na qual a equipe do Arizona também superou os Lakers na tabela, desta vez da Conferência Oeste.

Os Suns ocupam o quinto lugar, logo à frente dos Lakers. Ambos as franquias apresentam retrospecto de 10 triunfos e sete revezes. Novamente, o time de Phoenix leva ligeira vantagem no desempate.

Em outro grande duelo desta terça, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 106 a 103, em casa. Sem a estrela Giannis Antetokounmpo, machucado, os anfitriões foram comandados por Damian Lillard, cestinha do confronto, com 37 pontos. Ele ainda anotou um "double-double" com suas 12 assistências. A equipe de Milwaukee segue sem contar com Khris Middleton, lesionado e ainda sem estrear na temporada.

O Miami Heat contou novamente com boa atuação de Jimmy Butler, autor de 23 pontos. Tyler Herro contribuiu com 18. Foi a segunda derrota da equipe da Flórida na NBA Cup. O Heat ocupa o terceiro lugar do Grupo B do Leste, enquanto os Bucks lideram a chave, com folga, com três vitórias em três jogos.

Na classificação da temporada regular, os Bucks está à frente do Heat, mas com uma diferença menor. Estão em quinto (nove vitórias e nove derrotas), uma posição a mais que o Miami (sete triunfos e oito revezes).

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 108 x 127 Chicago Bulls

Miami Heat 103 x 106 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 111 x 117 Houston Rockets

Utah Jazz 115 x 128 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 127 x 100 Los Angeles Lakers

