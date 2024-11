Guardiola aparece com arranhões no rosto e esclarece comentários sobre automutilação

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, decidiu esclarecer nesta quarta-feira um comentário bem-humorado que fez sobre querer se machucar após a partida de seu time na Liga dos Campeões. O time inglês vencia o Feyenoord por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate de 3 a 3. Na coletiva, o treinador espanhol apareceu para conversar com os jornalistas com um corte no nariz e arranhões na parte de cima da cabeça.

Questionado sobre essas marcas, Guardiola disse: "Sim, meu dedo. Aqui", enquanto ele fazia um movimento rápido para baixo ao longo do nariz. "Minha unha." Em seguida, ele acrescentou com um sorriso: "Eu quero me machucar."

Na quarta-feira, uma publicação da conta de Guardiola na plataforma de mídia social X (antigo twitter) fez referência a essa observação, com o técnico espanhol dizendo que foi "pego de surpresa" pela pergunta e que sua "resposta não teve a intenção de menosprezar a questão muito séria da automutilação".

"Sei que muitas pessoas lutam com problemas de saúde mental todos os dias", continuou a publicação de Guardiola, que recomendou que qualquer pessoa que sofra desse problema busque ajuda.

Guardiola está passando pela pior fase de sua carreira como técnico. Nos últimos seis jogos pelo badalado Manchester City, ele acumulou cinco derrotas e um empate.

O próximo compromisso do atual tetracampeão inglês é mais um desafio para o treinador. No domingo, jogando como visitante, o City enfrenta o Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês. Um novo resultado negativo deixaria a equipe de Manchester 11 pontos atrás do rival.