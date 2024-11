Irmã elogia 'valores' de Senna em série e exalta 'atores sensacionais'

Irmã e presidente do instituto que leva o nome de Ayrton Senna, Viviane não poupou elogios à série da Netflix, a ser lançada mundialmente na sexta-feira, sobre a trajetória do ídolo nacional. Para a familiar, Senna, produção de uma temporada com seis episódios, representa com fidelidade os "valores" do irmão e conta com "atores sensacionais".

"Parece que foi ontem. E já tem 30 anos", disse Viviane, em referência às três décadas da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1. "E o que a gente quis trazer é mais do que o piloto, vitorioso, com tantos campeonatos. Tudo isso faz parte da trajetória, narrada no filme de maneira magistral. É uma superprodução da Netflix e da (produtora) Gullane. Todos os atores foram sensacionais", exaltou.

Ayrton Senna é interpretado no seriado por Gabriel Leone, que já havia representado um piloto no filme Ferrari, lançado no ano passado. Em entrevista recente ao Estadão, o ator revelou que familiares do ídolo se emocionaram ao vê-lo caracterizado como Senna pela primeira vez na produção da série.

Para Viviane, Leone soube captar os valores e as virtudes do piloto, considerado um dos maiores de todos os tempos. "Além da parte técnica toda, que é muito difícil de ser feita, com milhares de esforços para isso, a parte mais difícil é retratar a personalidade do Ayrton, uma personalidade inspiradora até hoje. Ele traz para nós não só a ideia da vitória, mas uma vitória que carrega valores, como garra, persistência, disciplina, trabalho duro. São valores que fez com que o Ayrton ganhasse corridas, campeonatos. E que faz com que qualquer pessoa chegue lá também na vida, não importa a área em que trabalha."

A superprodução contou com o apoio e a aprovação da família Senna. "Queremos passar, principalmente para as novas gerações, que todos nascemos com diferentes potenciais. Mas o potencial, para virar realidade, exige muita garra, disciplina e persistência para sair de qualquer situação. O Ayrton tinha um potencial incrível, mágico, mas, para ele vir a ser o que de fato foi, precisou de todas estas posturas e atitudes. E é isso que a gente mostra no filme (série)."

Viviane revelou que o processo de elaboração da série tem uma década de história, sob o comando do diretor Vicente Amorim. Quero parabenizar a Netflix e a Gullane pelo esforço incrível, capitaneado pelo diretor Vicente Amorim, que agregou 10 anos de esforço. Batalhamos muito para conseguir chegar aqui. Como o Ayrton dizia, nenhum piloto ganha corrida sozinho, precisa de uma boa equipe. E temos isso aqui."