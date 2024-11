Lamine Yamal vence prêmio Golden Boy e é eleito o melhor jogador jovem do mundo

Principal revelação do Barcelona nos últimos tempos, o atacante Lamine Yamal teve o seu talento reconhecido ao ser anunciado como vencedor do Golden Boy, destinado ao melhor jogador do mundo sub-21 nesta quarta-feira. A entrega do troféu acontece no próximo dia 16, em Turim. A premiação é organizada pelo jornal italiano "Tuttosport".

Aos 17 anos, a joia do clube catalão viveu realmente um ano especial já que foi uma das peças importantes na conquista do título da Eurocopa-2024 com a seleção espanhola.

Na eleição, realizada nesta quarta, Arda Guler, do Real Madrid, ficou com a segunda colocação enquanto Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain terminou em terceiro. Yamal se tornou o atleta mais jovem a ganhar o prêmio. Além disso, ele já havia conquistado o Troféu Kopa no mês passado, durante cerimônia do Bola de Ouro.

Toni Kroos também foi lembrado pelos organizadores. O astro alemão foi escolhido o jogador do ano. No entanto, o dia foi mesmo do Barcelona que também se destacou no futebol feminino.

A meia Vicky López recebeu o prêmio Golden Girl enquanto a sua companheira de time Aitana Bonmatí foi eleita a jogadora do ano. Em seu site oficial, o clube catalão fez questão de divulgar o feito de seus atletas.

"O FC Barcelona foi o grande vencedor no anúncio de hoje dos prêmios Golden Boy apresentados pelo jornal esportivo italiano 'tutosport'. Lamine Yamal, Vicky López e Aitana Bonmatí receberão os prêmios na cerimônia em Turim", diz parte do trecho da postagem.

