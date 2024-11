Palmeiras tem desempenho de lanterna contra os times do G-5 no Brasileirão

A derrota do Palmeiras para o Botafogo torna ainda pior o desempenho da equipe alviverde contra os clubes que estão no G-5 do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira não venceu nenhum jogo desta edição diante de Botafogo, Internacional, Fortaleza e Flamengo.

Ao todo, foram quatro empates e quatro derrotas. A soma de quatro pontos em 24 possíveis dá ao Palmeiras o aproveitamento de 16%. O próprio clube tem, em todo o torneio, 64%, com 21 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Se tivesse 16% de aproveitamento em todo o campeonato, o Palmeiras seria lanterna. Quem ocupa a 20ª posição hoje é o Atlético-GO, que tem desempenho de 24%, com seis vitórias, oito empates e 21 derrotas.

O melhor desempenho foi contra o Flamengo, com dois empates (0 a 0 e 1 a 1 ). O pior foi justamente contra o Botafogo, para quem o Palmeiras perdeu duas vezes (0 a 1 e 1 a 3).

Ainda assim, o time de Abel Ferreira mantém 24,1% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

É preciso vencer o Cruzeiro e torcer que o Botafogo perca para o Internacional. Ambos os jogos valem pela 37ª rodada. Com isso, o Palmeiras chegaria aos mesmos 73 pontos da equipe carioca, mas retomaria à liderança, com uma vitória a mais. Para confirmar o título, seria preciso bater o Fluminense na última rodada.

O Palmeiras volta a campo contra o Cruzeiro, no Mineirão, dia 4, às 21h30 (horário de Brasília).