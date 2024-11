Flamengo será o segundo adversário em pré-temporada nacional do São Paulo nos EUA

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira seu segundo adversário na FC Series, que será disputada em janeiro nos Estados Unidos. A pré-temporada da equipe tricolor contará com dois jogos amistosos diante de rivais nacionais. Já era sabido que iria encarar o Cruzeiro e agora anunciou partida diante do Flamengo.

Jogar em Orlando significa aos clubes brasileiros ganhar um reforço no caixa e exibir sua marca internacionalmente. Além do trio, o Atlético-MG é outro convidado. Mas pode atrapalhar o início da temporada do time de Luis Zubeldía, já que os dois confrontos serão em datas com o Campeonato Paulista rolando.

Por causa do ajuste do calendário nacional, ficou decidido que o Paulistão começa no dia 15 de janeiro, justamente a data do embate diante do Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida.

A segunda rodada ocorre no fim de semana e, mais uma vez, o São Paulo estará jogando nos Estados Unidos, no domingo, dia 19, diante do Flamengo, também na casa do Orlando City. O retorno ao País ocorre somente no dia 20.

A diretoria tricolor tentou adiar a partida de estreia no Estadual e não obteve êxito na Federação Paulista de Futebol (FPF) por causa do calendário apertado. Desta maneira, deve usar uma escalação alternativa nos jogos da pré-temporada. Ao menos é o que garantiu o presidente Julio Casares no lançamento do Estadual, ao garantir que o time titular estaria em campo desde a estreia.

As atenções do clube, porém, ainda não estão nas próxima temporada pelo fato de ter jogo importantes que podem definir o rumo do Brasileirão nas duas pontas da tabela. O São Paulo visita o ameaçado de queda Grêmio, no domingo, e depois hospeda o Juventude, também ainda na luta contra a queda, no dia 4. Já na rodada final, joga na casa do líder Botafogo.