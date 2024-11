Santos vai ao mercado em busca de atacantes de peso após decepção com setor ofensivo

Ciente que contratar Neymar e Gabigol não passa de um sonho distante para o início da próxima temporada, o Santos vai mirar seus esforços no mercado da bola justamente para qualificar o seu setor ofensivo. O clube vai abrir mão de diversos atacantes que decepcionaram em 2024 e tentará ao menos um ponta e um centroavante de peso.

Com sequência ruim no meio da Série B, o clube saiu desesperado às compras e trouxe nomes que sequer tiveram tempo de mostrar serviço, casos de Billy Arce e Yusupha Njie, que não permanecerão. Morelos e Furch são outros estrangeiros arrumando as malas.

Mas a reformulação ofensiva não para por aí. O veterano Willian Bigode recebeu sondagem do Mirassol e pode trocar a Baixada santista pelo interior do estado, enquanto Pedrinho só ficará caso o nome comandante peça sua permanência. O presidente Marcelo Teixeira não se encantou com o ponta.

Um nome de peso que o Santos está tentando investir, mas encontrando resistência, é o meia-atacante argentino Rolheiser, do Benfica. As tratativas estavam avançadas, mas interesses do rival Corinthians e do Botafogo esfriaram o negócio.

Depois de praticamente deixar encaminhada a saída do coordenador técnico de futebol Alexandre Gallo, Marcelo Teixeira parece ter desistido da ideia e a manutenção no cargo seria para antecipar as chegada enquanto um novo técnico não é anunciado. Ocorre que a torcida está pressionando para que o dirigente deixe o clube após contratações ruins na Série B.