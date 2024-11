Real Madrid, Manchester City e PSG amargam desempenhos decepcionantes na Liga dos Campeões

O poderio financeiro para formar times com grandes nomes do futebol atualmente não tem sido o suficiente para fazer com que Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain tenham um bom desempenho na Liga dos Campeões. O time inglês é o mais bem colocado entre os três e ocupa a 17ª posição. O clube espanhol está em 24º, na última posição de classificação para os playoffs da competição. O time francês está logo abaixo, em 25º.

O Manchester City tem duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos no torneio. A equipe soma oito pontos, em uma campanha decepcionante até o momento. Na última terça-feira, o time de Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva e outros craques, sofreu um revés inesperado. O time de Pep Guardiola vencia o Feyenoord por 3 a 0 até os 29 minutos do segundo tempo, mas acabou levando o empate e o jogo terminou 3 a 3.

O Real Madrid, por sua vez, tem mais derrotas do que vitórias até o momento. O clube espanhol perdeu três jogos e venceu apenas dois, em cinco partidas. A derrota mais recente foi para o Liverpool, na tarde desta quarta-feira por 2 a 0, fora de casa. Uma das contratações mais badaladas da equipe espanhola, o francês Mbappé, perdeu a chance de empatar a partida, quando o jogo estava 1 a 0 para os ingleses, ao desperdiçar um pênalti.

O PSG é o clube que amarga a pior campanha dentre os três até aqui. Fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final, o time francês tem apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Após perder para o Atlético de Madrid em casa, por 2 a 1, na última rodada, o time de Hakimi, Marquinhos e Dembélé foi derrotado novamente, dessa vez para o Bayern de Munique, por 1 a 0, fora de casa.