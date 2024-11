Slot festeja vitória do Liverpool sobre Real Madrid, mas aponta falhas na equipe inglesa

Com a liderança do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, o técnico Arne Slot elogiou o time do Liverpool, após a imponente vitória desta quarta-feira sobre o Real Madrid, com gols de Alexis Mac Allister e Cody Gakpo, em Anfield. Mas também fez questão de apontar pontos que devem ser corrigidos para desafios futuros na temporada.

"Gostei muito do que vi. Claro que não de tudo. Acho que controlamos o primeiro tempo criando algumas chances, mas também achei que ainda fomos um pouco desleixados, então perdemos a bola em situações muito fáceis ou forçamos um pouco demais. Eu disse: 'Tentem ser ainda mais pacientes, deixem as lacunas se abrirem em vez de forçá-las'. Então ajuda se, nos primeiros sete minutos após o intervalo, acho que tivemos domínio total, eles nem sequer cruzaram a linha do meio-campo", disse o treinador holandês.

Slot comentou a vitória diante do atual campeão europeu. "Eu acho que é sempre bom vencer um jogo, e especialmente um grande jogo como este, porque você sabe que enfrenta tantos jogadores de qualidade. Para mim, significaria ainda mais se entrássemos nas fases finais do torneio, porque esta é uma configuração tão estranha e diferente na Liga dos Campeões que é difícil julgar o quão importantes essas vitórias são. Se chegarmos às oitavas de final ou às quartas de final ou onde quer que possamos chegar e os enfrentarmos novamente e então formos capazes de vencê-los, isso seria talvez uma declaração maior do que isso. Mas estamos definitivamente felizes com a vitória, que isso fique claro."

O Liverpool soma cinco vitórias em cinco jogos na Liga dos Campeões. Com 15 pontos, o time é o líder na classificação, dois à frente da Internazionale de Milão e três de Barcelona e Borussia Dortmund.

As 36 equipes lutam pela oito primeiras colocações que garantem uma vaga nas oitavas de final. Do 9º ao 24º colocados haverá uma disputa de um playoff para ver quem segue na competição e se junta às oitavas.

No Inglês, o Liverpool, após 12 rodadas, soma 31 pontos, com dez vitórias, um empate e uma derrota. O segundo colocado é o Manchester City, com 23. Chelsea, Arsenal e Brighton têm 22 cada.