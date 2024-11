Camavinga tem lesão na coxa confirmada e aumenta a lista de desfalques do Real Madrid

O volante francês Camavinga aumentou a lista de desfalques no Real Madrid. O clube anunciou nesta quinta-feira que o jogador francês teve confirmada uma lesão na coxa esquerda e deve ficar fora do time por até quatro semanas.

A divulgação da baixa foi feita no site oficial do clube espanhol. "Após exames divulgados no jogador Eduardo Camavinga pelo departamento médico do clube, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", diz a postagem.

A previsão de retorno do atleta não foi anunciada, mas ele não deve retornar ao time antes de um mês. Camavinga se machucou na partida em que o clube merengue foi derrotado por 2 a 0 para o Liverpool em confronto válido pela Liga dos Campeões.

Além da falta de resultados no principal torneio de clubes da Europa, Ancelotti vem sofrendo com a perda de atletas importantes. No revés desta quarta-feira, ele não contou com os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Eder Militão. Dani Carvajal, Tchouaméni e David Alaba aumentam a relação de desfalques.

Camavinga deve ficar de fora dos duelos com o Getafe, Athletic de Bilbao, Girona e Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol, além de desfalcar o time no jogo Diante da Atalanta, pela Liga dos Campeões.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com uma desvantagem de quatro pontos para o primeiro colocado Barcelona (34 a 30), é no torneio europeu que o time merengue vive uma posição delicada. Com duas vitórias e três derrotas em cinco jogos, o atual campeão Liga é apenas o 24º colocado na competição.