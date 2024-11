Fifa define detalhes sobre sorteio das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026

Após a atualização do ranking da Fifa nesta quinta-feira, foram definidos os cabeças de chave para as Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. Os 12 grupos serão encabeçados pelas seleções que avançaram às quartas de final da Liga das Nações (Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal e Espanha) e as quatro equipes fora da competição mais bem colocadas no ranking: Inglaterra (4ª), Bélgica (8ª), Suíça (20ª) e Áustria (22ª).

Essas 12 seleções serão colocadas no pote 1 para definir a composição dos grupos. As demais equipes serão distribuídas nos potes 2 a 5 de acordo com o ranking da Fifa. O sorteio começará no pote 1 e continuará até o 5. Cada pote será completamente esvaziado antes de passar para o próximo. As equipes serão colocadas do Grupo A até o Grupo L. Seis grupo contarão com quatro times e outros seis terão cinco equipes.

As 54 seleções do continente disputam 16 vagas. Com o inchaço da Copa do Mudo, que terá 48 participantes, a Europa também ampliou sua participação e pela primeira vez terá 16 representantes, 3 a mais do que o número de seleção da edição de 2022.

O melhor de cada 1 dos 12 grupos garante participação na Copa do Mundo de 2026. As quatro vagas restantes serão decididas em março de 2026, num play-off de 16 equipes. São os 12 segundos classificados da fase de grupos e os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações 2024/2025 com melhor classificação e que não se classificaram diretamente.

O sorteio dos grupos das Eliminatória europeias acontece no dia 13 de dezembro, na sede da Fifa, em Zurique. A fase de grupos começa em março de 2025 e termina em novembro de 2025.