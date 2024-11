Mick Schumacher deixa posto de piloto reserva da Mercedes no final da temporada 2024

A Mercedes confirmou nesta quinta-feira que Mick Schumacher deixará sua função como piloto reserva da equipe no final de 2024, após dois anos. O filho do heptacampeão Michael Schumacher se juntou à equipe de Brackley antes da temporada 2023, após uma passagem de dois anos na Haas, e trabalhou no simulador, além de fornecer dados durante testes e corridas.

Além de piloto reserva da Mercedes, Mick Schumacher também competiu pela Alpine no Campeonato Mundial de Endurance. A escuderia confirmou que o alemão será novamente um dos seus seis pilotos na campanha do Mundial de Endurance de 2025.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, agradeceu os serviços prestados pelo alemão. "O trabalho duro, a diligência e a determinação de Mick em sua função como piloto reserva foram vitais para a equipe nos últimos dois anos. Desde o primeiro dia, ele se encaixou na equipe com facilidade e se tornou um colega incrivelmente querido por todos."

Mick Schumacher devolveu os elogios. "Sou grato a Toto e a toda a Mercedes", disse o piloto de 25 anos. "Eles sem dúvida me tornaram um piloto de corrida mais experiente, mas não estar no cockpit é difícil. Quero voltar a focar 100% nas corridas."

O chefe da Sauber, Mattia Binotto, afirmou recentemente que Mick Schumacher foi um dos candidatos para fazer parceria com Nico Hulkenberg na próxima temporada, mas a equipe optou pelo brasileiro Gabriel Bortoleto. Há apenas uma vaga não confirmada no grid da F1 em 2025, mas Liam Lawson deve fechar com a RB.