Corinthians é condenado a pagar R$ 60 mil por cabeça de porco atirada no jogo com o Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Corinthians a pagar multa de R$ 60 mil por causa da cabeça de porco atirada por um torcedor no gramado da Neo Química Arena, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, em clássico disputado no dia 4 de novembro. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, em julgamento da 4ª Comissão Disciplinar.

O clube alvinegro estava sujeito a perder mandos de campo, mas conseguiu se livrar da punição mais dura por ter colaborado com a apuração do caso. Torcedor que comprou a cabeça de porco, conforme revelado em vídeo que circulou redes sociais.

Rafael Modilhane é sócio do Corinthians e, por isso, foi levado à Comissão de Ética dos associados. Embora tenha confessado ter comprado a cabeça de porco, negou ser o responsável por atirá-la no gramado do estádio corintiano.

"No primeiro momento, eu levei a cabeça de porco para tirar uma foto no estacionamento, mais nada, por causa de uma brincadeira. Só quis fazer isso. Não quis confrontar alguém", disse Modilhane quando se apresentou na 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) para prestar depoimento.

"Eu joguei para o setor sul. Não tinha nada combinado com ninguém. Eu não sabia que ia repercutir. Eu compraria de novo a cabeça de porco, tirava foto, mas o ato de ter arremessado para acontecer tudo o que aconteceu, não (repetiria)", completou.

No julgamento desta quinta-feira, o Corinthians recebeu outra multa, de R$ 35 mil, em razão de uma faixa de protesto contra a CBF exibida pela torcida durante o Dérbi, estampando a frase "CBF = Corrupção Brasileira de Futebol".