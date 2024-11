Norris rebate fala de Verstappen sobre ser campeão na F-1 com a McLaren: 'Discordo totalmente'

A declaração de Max Verstappen, da Red Bull, de que seria campeão da Fórmula 1 em 2024 com os carros da McLaren ou mesmo da Ferrari não foi bem recebida pelos pilotos das escuderias. Lando Norris, que defende a McLaren, disse "discordar totalmente" do holandês. Charles Leclerc, da escuderia italiana, também comentou sobre assunto e afirmou que o piloto da Red Bull "exagerou" ao falar isso.

Segundo colocado no Mundial, Norris afirmou na coletiva de imprensa antes do GP do Catar que o holandês poderia fazer um "show de comédia", por conta da declaração. O britânico elogiou o rival, mas afirmou que Verstappen se equivocou no que disse. "Ele pode falar o que quiser. É claro que eu discordo totalmente. Ele é bom, mas isso (de ser campeão com a McLaren) não é verdade", enfatizou Norris.

Em terceiro lugar na classificação, Charles Leclerc também discordou de Verstappen. Para o monegasco os pilotos só têm como conhecer os carros que pilotam, e dessa forma, não teria com o piloto da Red Bull ter certeza de que seria campeão em outros carros. "É muito difícil dizer algo assim sem saber como o carro realmente é."

O piloto da Ferrari seguiu com o raciocínio, mas elogiou Verstappen. "Ele é um piloto incrível, sem dúvidas. Conseguindo (vencer pela Ferrari) ou não, eu não sei como a RBR é, como a McLaren é, e ele não sabe como a Ferrari é. Então talvez seja um pouco de exagero dizer isso."

Max Verstappen conquistou o tetracampeonato na Fórmula 1 no GP de Las Vegas, ao chegar a 403 pontos, 63 a mais do que Norris, que está na vice-liderança. O próximo compromisso dos pilotos é no próximo fim de semana. A classificação acontece no sábado, às 15h (de Brasília) e a corrida é no domingo, 1, às 13h (de Brasília).